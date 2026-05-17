Serie C Sky Wifi: la Torres passa anche in Sardegna e condanna il Bra alla Serie D

La Torres supera 2-1 il Bra nel ritorno del play-out di Serie C Sky Wifi e lo condanna alla Serie D. Ai giallorossi non basta la rete in pieno recupero di Sinani.
LA PARTITA
La formazione sarda, spinta dagli oltre 5000 tifosi del Vanni Sanna di Sassari, parte all’arrembaggio e dopo nemmeno tre minuti trova la conclusione (ribattuta dalla difesa ospite) con Liviero.
Il primo tentativo del Bra di scardinare la porta di casa arriva al decimo con il tiro di Sinani: nessuna difficoltà per Zaccagno.
La marcatura del vantaggio (1-0) dei locali arriva da una azione corale di altissimo livello al 33′: Mastino cambia fronte di gioco servendo sulla destra Zecca che controlla e trova in area il colpo di testa vincente di Sorrentino.
Sull’asse Di Stefano-Sala, la squadra di mister Greco ha la possibilità, una manciata di minuti più tardi, di raddoppiare però il tiro a giro del numero 16 non inquadra lo specchio della porta.
L’estremo difensore giallorosso è attento, al 38′, ad allungare in corner l’insidioso tiro-cross di Zecca. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Franzini compie il secondo importante intervento sullo stacco perentorio di Nunziatini.
La Torres, anche dopo l’intervallo, non si accontenta della lunghezza di vantaggio e colpisce il palo con il solito Sorrentino.
Gli uomini di Nisticò non smettono di crederci, ma sul tentativo da posizione ravvicinata di Sinani, Zaccagno chiude lo specchio della porta all’attaccante kosovaro.
Al 63′, Di Stefano mette la parola fine sul play-out con un destro preciso da fuori area che termina la corsa all’angolino basso (2-0).
Sinani, nel finale, rende meno amaro il risultato finale con il sigillo del definitivo 2-1.
Il Bra, dopo una stagione complicata in cui ha provato dall’inizio alla fine a rimanere aggrappata al terzo campionato professionistico italiano, saluta la Serie C.
PLAYOUT RITORNO – SERIE C SKY WIFI
TORRES – BRA 2-1
Reti: 33′ Sorrentino (Torres), 63′ Di Stefano (Torres), 90′ + 3 Sinani (Bra)
Torres: Zaccagno, Baldi, Antonelli, Nunziatini (88′ Sotgiu), Zecca, Brentan, Mastinu (81′ Giorico), Liviero, Sala (88′ Idda), Di Stefano (68′ Masala), Sorrentino (80′ Diakite). A disposizione Marano, Petriccione, Fabriani, Lunghi, Diakite, Luciani, Bonin, Zambataro, Zanandrea. All. Greco
Bra: Franzini, Lia (67′ Scapin), Pretato, Sganzerla, Tuzza, Sinani, Lionetti (66′ Capac), Milani, De Santis, Brambilla, Baldini. A disposizione Menicucci, Renzetti, Rottensteiner, Armstrong, Fiordaliso, Campedelli, Maressa, Rabuffi, La Marca, Fioccardi. All. Nisticò
Ammonizioni: Nunziatini, Di Stefano, Mastinu (Torres); Lia, Tuzza, De Santis, Sganzerla (Bra)
Espulsioni: –
Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore, assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Michele Decorato di Cosenza. Quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo.