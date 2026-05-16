Grande successo per il contest fotografico dedicato al glicine a forma di cuore di Peveragno

Sta riscuotendo un successo ben oltre le aspettative il contest fotografico “Il glicine come non lo avete mai visto”, iniziativa legata alla pagina Facebook “La storia d’amore tra il Castagno e il Glicine”, nata per valorizzare uno degli angoli più amati e fotografati di Peveragno.

Sono arrivate fotografie originali, poetiche, creative e sorprendenti, inviate da partecipanti provenienti da diverse zone del Piemonte e non solo. Un risultato che conferma quanto il glicine a forma di cuore sia diventato, negli anni, non soltanto un simbolo fotografico, ma anche un luogo capace di creare incontri, emozioni e condivisione.

Il sistema di valutazione prevede un doppio criterio: il 50% del punteggio finale sarà determinato dalle preferenze raccolte su Facebook, mentre il restante 50% sarà assegnato da una giuria selezionata composta da persone appartenenti al mondo della fotografia, che sta già esaminando attentamente tutti gli scatti in concorso.

La premiazione ufficiale si svolgerà sabato 6 giugno 2026 alle ore 10.30 direttamente sotto al glicine, in via del Gavotto a Peveragno. L’evento sarà aperto a tutti: partecipanti, curiosi, appassionati di fotografia e semplici visitatori che desiderano vivere un momento di incontro e leggerezza.

Durante la mattinata verranno proclamati i vincitori e consegnati i premi messi a disposizione dalle realtà del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa.

Le votazioni popolari su Facebook proseguiranno per tutto il mese di maggio: chiunque desideri partecipare può visualizzare le fotografie e votare le proprie preferite cliccando su: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122219930072298208&type=3