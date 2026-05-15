Promozione Femminile – Play Off & Coppa Piemonte: Racco ’86 ad un passo dall’Eccellenza. In Coppa subito Musiello Saluzzo vs Savi Women

Terminato il campionato di Promozione Femminile comincia il post season con i play off promozione e la Coppa Piemonte.

Nei play off subito sfida decisiva per il Racco ’86 che ormai è ad un passo dal ritorno in Eccellenza. Barbero e compagne, infatti, hanno un enorme vantaggio sulla Polisportiva Garino ed un eventuale successo consentirebbe loro di avere la certezza matematica di terminare questo mini girone nelle prime tre posizioni.

Al via anche la Coppa Piemonte con il derby tra Musiello Saluzzo e Savi Women ad aprire il Girone C dove riposerò, ovviamente il Racco ’86. Nelle sfide durante la regular season un pareggio ed una larga vittoria delle marchionali che hanno sfiorato la qualificazione ai play off. Ospiti chiamate al riscatto dopo la pesante sconfitta della gara di ritorno con mister Cani che vuole sorprendere a domicilio coach Aubrit.

Promozione Femminile – 1° Giornata Play Off

Pol. Garino – Mappanese

Racco ’86 – Villastellone Carignano

CLASSIFICA: Racco ’86 56, Villastellone Carignano 55, Mappanese 44, Polisportiva Garino 41

Coppa Piemonte Promozione – 1° Giornata

Biellese – Pro Vercelli

Riposa River Plaine

Mappanese – San Giorgio

Riposa Borgo Vittoria Cit Turin

Musiello Saluzzo – Savi Women

Riposa Racco ‘86

Boys & Girls – Villastellone Carignano

Riposa Pol. Garino