“Il lavoro buono al servizio del territorio” si presenta al Salone del Libro di Torino (FOTOGALLERY e VIDEO)

Undici Comuni, undici tirocini, undici opportunità concrete per altrettante persone in condizioni di fragilità. Undici, come una squadra vincente. Il progetto “Fondazione Industriali ed Enti locali: il lavoro buono al servizio del territorio”, promosso da Fondazione Industriali Ets e Provincia di Cuneo, è entrato nella sua fase operativa e dopo l’appuntamento dell’11 maggio a Cuneo, la presentazione del Salone del Libro è stata un’altra occasione speciale per approfondire l’originalità del progetto. Qui, nell’arena della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, assessore alla Cultura del Comune di Torino, ha introdotto l’argomento: «Tirocini formativi significa dare davvero pari opportunità a chi non ne ha, per questo sono molto importanti».

Giuliana Cirio, presidente della Fondazione Industriali, ha parlato dell’applicazione pratica del progetto: «Siamo tutti d’accordo che il lavoro sia uno strumento per la società, qui l’intento è quello di dare una possibilità a chi nasce in un contesto difficile e che ha bisogno di cibo, di sostegno, attraverso questo lavoro può diventare un cittadino vero. La Pubblica amministrazione ha bisogno di figure, addetti per molti lavori quotidiani. I sindaci lo ripetono spesso. Noi queste persone le abbiamo già, però non sono lavoratori. Finanziamo tirocini con partner e attraverso Fondazione Industriali per i primi sei mesi. Alla fine li accompagnano per una seconda esperienza o per entrare nelle nostre aziende. Certo, vanno formati ma si sa che entro il 2030 un lavoratore su tre sarà straniero. Noi ci muoviamo in anticipo».

Per il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo «Il lavoro non è solo sostentamento, è dare opportunità alle persone di far parte della comunità. Vale ancor di più per le persone fragili. Poi c’è il tema del rapporto tra pubblico e privato: il progetto dimostra che con questa relazione si possono ottenere grandi risultati. I comuni dovrebbero pensare all’inserimento di queste persone, oltre il ruolo delle aziende. I comuni sono la vera Pubblica amministrazione».

Una visione condivisa dal presidente della Provincia Luca Robaldo, che ha sottolineato la rarità di una simile collaborazione tra pubblico, privato e società civile su un territorio: «La Provincia di Cuneo è casa di tutti i comuni, fa da cerniera ai progetti. Questo in particolare, pensiamo che possa diventare nazionale, vedendo anche la presenza del ministro Zangrillo».

Conclusioni affidate ad Alberto Cirio, presidente della Regione che ha citato Gobetti per sottolineare l’integrazione tra liberale e sociale: «Il progetto incarna questo principio. Oggi chi perde lavoro a 50 anni è fragile, si aggiungono altre priblantiche e sono felice che questa idea possa svilupparsi. Sono felice perché come spesso accade, è qualcosa che nasce dal Cuneese».

I centri coinvolti sono Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Busca, Dogliani, Carrù, Guarene, Santa Vittoria d’Alba, Rifreddo e l’Unione Montana Ceva: una scelta che è stata ampliata grazie al supporto di Bcc Alpi Marittime, nell’ambito di un impegno triennale. I destinatari sono persone in situazioni di difficoltà: donne vittime di violenza, giovani e over 55 con disabilità, persone con percorso migratorio, care leavers e persone in semilibertà. Ogni tirocinio durerà dai 6 ai 12 mesi e sarà finanziato dalla Fondazione Industriali, con una quota residuale di cofinanziamento in carico ai Comuni. Gli inserimenti partiranno entro fine giugno e ogni tirocinante sarà affiancato da un tutor interno all’ente ospitante.