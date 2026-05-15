Adiconsum Cuneo, cambio al vertice: Gerlando Castelli succede a Francesco Gazzola

Passaggio di consegna al vertice di Adiconsum Cuneo con il presidente Francesco Gazzola che lascia il ruolo a Gerlando Castelli.

Questa mattina, 15 maggio, in Cisl a Cuneo si è svolta l’assemblea straordinaria dell’Adiconsum Cuneo (Associazione difesa dei Consumatori) alla presenza del Presidente Regionale Riccardo Sammartano e del Segretario generale Cisl Cuneo Enrico Solavagione.

Durante l’Assemblea è stato designato Gerlando Castelli come nuovo presidente e sarà affiancato da Alessandro Buosi e Riccardo Dalpadulo.

La sfida che l’Adiconsum Cuneo si pone da sempre è quella di tutelare sempre di più i cittadini sempre più bisognosi di tutelarsi, in una giungla del consumismo. Riccardo Sammartano Presidente Adiconsum Piemonte: “L’elezione di Gerlando Castelli alla guida di Adiconsum Cuneo rappresenta un importante segnale di continuità e di rinnovamento. A lui va la mia piena fiducia, maturata nella consapevolezza delle sue capacità umane, della sua sensibilità verso le persone più fragili e del suo forte radicamento nel territorio. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a Francesco Gazzola per il lavoro svolto con impegno, serietà e spirito di servizio in questi anni, contribuendo a consolidare la presenza di Adiconsum nella provincia di Cuneo. Come struttura regionale sosterremo con convinzione il lavoro della sede di Cuneo, valorizzando iniziative di formazione, educazione al consumo consapevole e prevenzione delle truffe, soprattutto a favore dei giovani e degli anziani. La collaborazione con la Cisl e con le istituzioni locali sarà fondamentale per rafforzare una rete di tutela sempre più efficace e vicina ai bisogni reali delle persone”.

Enrico Solavagione Segretario generale Cisl Cuneo: “Un ringraziamento a Francesco Gazzola per come ha diretto l’Adiconsum in questo anno. I cittadini, gli iscritti hanno più che mai bisogno di un’associazione dei consumatori libera, apartitica come lo è la Cisl All’amico Gerlando faccio i migliori auguri, è la persona giusta per avere un’Adicunsum sempre più presente e visibile sul territorio, la sua passione e la sua predisposizione ad occuparsi delle persone in difficoltà sono una garanzia per utenti e associati.

Il supporto della Confederazione sarà fondamentale per lavorare con professionalità e competenza”.

Gerlando Castelli Presidente di Adiconsum Cuneo: “Desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento per la fiducia accordatami al Presidente regionale di Adiconsum Piemonte Riccardo Sammartano e al Segretario Generale Enrico Solavagione che mi hanno proposto alla guida di Adiconsum Cuneo.

Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importante lavoro svolto fino ad oggi dal Presidente uscente Francesco Gazzola, al quale va il mio ringraziamento per l’impegno e i risultati raggiunti sul territorio.

Il nostro obiettivo sarà quello di proseguire e rafforzare questo percorso, facendo conoscere sempre di più Adiconsum e radicando ulteriormente la presenza nella provincia di Cuneo. La nostra missione resta quella di essere al fianco dei consumatori, offrendo supporto concreto nella tutela dei loro diritti e contrastando abusi, soprusi e truffe.

Particolare attenzione sarà rivolta ai più giovani, sempre più esposti ai rischi del digitale. La nostra prima iniziativa sarà infatti dedicata alla prevenzione delle truffe online, con incontri informativi rivolti agli studenti fino ai 18 anni. Organizzeremo momenti di formazione nelle scuole, affiancati da incontri serali dedicati ai genitori, per fornire strumenti utili a riconoscere e prevenire i pericoli della rete.

Inoltre, è nostra intenzione avviare a breve una collaborazione con i Comuni del territorio, promuovendo incontri informativi aperti alla cittadinanza, per diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti dei consumatori. Con impegno e spirito di servizio, lavoreremo per rendere Adiconsum un punto di riferimento sempre più presente e vicino alle persone”.

Presenti in sala: Pierluigi Marengo Segretario organizzativo Cisl Cuneo, Tiziana Mascarello Segretaria amministrativa Cisl Cuneo, Rozi Prekalori Presidente Anolf Cuneo e Daniele Racca Segretario aggiunto Sicet Cuneo.

c.s.