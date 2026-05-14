Victoria Alba Pattinaggio: ottimi risultati tra gare federali e promozionali. Ora si prepara il saggio

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Victoria Alba Pattinaggio vercelli

Prosegue con intensità la stagione agonistica della Victoria Alba Pattinaggio ASD, impegnata nelle ultime settimane in diverse competizioni federali e promozionali sul territorio piemontese.

Il 1° maggio, a Vercelli, tre giovani atlete albesi hanno partecipato al Campionato Regionale Skate Italia per le categorie Esordienti e Allievi Regionali, accompagnate a bordo pista da Martina Barbero e Carola Franza. Prestazioni di alto livello per tutte:

  • Sofia Cantarosso, alla sua prima esperienza federale, sfiora il podio nella categoria Esordienti Regionali A (2016) con un’esibizione pulita ed elegante.
  • Chloe Bertoluzzo conquista il terzo posto nella categoria Esordienti Regionali B (2015) grazie a un disco coinvolgente e tecnicamente solido.
  • Camilla Dogliotti ottiene una splendida medaglia d’argento nella categoria Allievi Regionali B, migliorando il risultato della scorsa stagione e mostrando sicurezza e crescita artistica.

Sul fronte promozionale, la società ha partecipato con un gruppo numeroso di atleti alla Fase 1 del Trofeo Skate Italia Giovani Promesse a Novara e alla Fase 2 della Don Bosco Cup PGS a Mondovì, confrontandosi con coetanei provenienti da Piemonte e Lombardia. Un’esperienza preziosa per la crescita tecnica e personale dei giovani pattinatori.

Le prossime settimane vedranno la Victoria Alba impegnata in ulteriori Campionati Regionali e Trofei Promozionali, mentre sulla pista di casa del Brusco fervono i preparativi per il grande evento di fine stagione: il saggio “Miti e Racconti dell’Antica Grecia”, in programma venerdì 29 maggio alle ore 21.00. Sul ghiaccio saranno protagonisti tutti gli atleti dell’associazione, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Liberatore, campione mondiale 2024.

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