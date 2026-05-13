Nuova sede per la Guardia di Finanza di Mondovì

Nella mattinata odierna il Comandante Regionale Piemonte – Valle d’Aosta, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, ha fatto visita ai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Mondovì presso la nuova sede di via Torino nr. 29. Accolto dal Comandante Provinciale di Cuneo, Col. Andrea Alba, e dal Comandante della Compagnia di Mondovì, Cap. Antonio Sorrentino, ha visitato i locali della nuova struttura, frutto di una proficua sinergia istituzionale tra i vertici del Corpo, l’Agenzia del Demanio e le amministrazioni locali.

Il Reparto occupa ora gli spazi di quello che un tempo era l’hotel “Europa”, rimasto dismesso per oltre un decennio, lasciando definitivamente la vecchia struttura di via del Viadotto. Grazie a un radicale intervento di riqualificazione edilizia, l’intero stabile è stato ridisegnato su misura per conformarsi agli standard di sicurezza militare, garantendo un’elevata efficienza energetica e una compartimentazione ottimale degli uffici operativi.

L’evoluzione della struttura non si limita tuttavia alle sole aree destinate all’attività istituzionale della Guardia di Finanza. La caserma è stata infatti dotata di una moderna area alloggiativa riservata ai militari in forza al Reparto.

Questa importante implementazione logistica risponde direttamente alle linee guida del Corpo volte a massimizzare la tutela e il benessere del personale. Lo spostamento della Compagnia nella nuova sede di via Torino, ottenuta grazie al fondamentale apporto del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Reparto Tecnico, Logistico ed Amministrativo Piemonte – Valle d’Aosta, risolve definitivamente le diverse criticità legate ai pregressi vincoli contrattuali della vecchia locazione, restituendo ai militari un ambiente di lavoro sereno e adeguato. Attraverso questo fondamentale investimento logistico, la Guardia di Finanza ribadisce l’importanza del presidio istituzionale nel monregalese, garantendo continuità a una presenza storica del Corpo che, nel passato, era anche rappresentata dalla Scuola Allievi Finanzieri. ù

Nel corso della mattinata, il Comandante Regionale ha incontrato il sindaco di Mondovì, dott. Luca Robaldo, il quale lo ha ringraziato per il prezioso lavoro che le Fiamme Gialle svolgono ogni giorno a tutela della legalità, della sicurezza economica e dei cittadini. Al termine della visita il Comandante Regionale ha espresso ai militari gratitudine per l’impegno e la serietà quotidianamente assicurati a presidio della legalità economico finanziaria augurando buon lavoro nella nuova sede.

c.s.