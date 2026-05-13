Finali Juniores: sarà derby in casa Pallacanestro Farigliano

Bella prova della PF2010 che, soprattutto nel secondo tempo, riesce ad avere la meglio su un Saluzzo mai domo. Nonostante il vantaggio arrivato anche oltre i venti punti, gli ospiti hanno continuato a lottare fino alla fine, rendendo la sfida intensa e combattuta. Con questa vittoria i ragazzi fariglianesi conquistano l’accesso alla finale regionale di sabato 16 maggio a Fossano, dove andrà in scena un derby tutto PF che assegnerà il titolo provinciale.

PF. Cillario, Grosso, Lasagna, Mula, Racca, Romana, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alberione.

BASKET

CSI Juniores – semifinale

PF2010 64

SALUZZO 47

Under 17 Gold – semifinale

CUS TORINO 71

PF 73

Prima storica semifinale Under 17 Gold per la Pallacanestro Farigliano, impegnata sul prestigioso parquet della Panetti di Torino contro il forte CUS Torino, dominatore della stagione regolare. Partita intensa e combattuta sin dalla palla a due, con continui sorpassi. La PF parte forte e chiude il primo quarto avanti 14-21. Nel secondo periodo il CUS aumenta ritmo e aggressività offensiva, ma i fariglianesi riescono comunque a mantenere un minimo vantaggio all’intervallo sul 34-36. Nel terzo quarto arriva il momento più difficile per la PF: i torinesi piazzano un parziale di 11-0 che costringe coach e staff al timeout sul 45-39. Da lì, però, i ragazzi reagiscono con carattere, tornando a giocare con lucidità su entrambi i lati del campo. Gli ultimi minuti sono un continuo botta e risposta fino allo strappo decisivo della PF, che conquista la gara d’andata per 71-73. Ora ritorno a Farigliano martedì sera (con il giornale in stampa).

PF. Alberione, Avico, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

CSI Allievi

ACAJA 44

PF 64

Ultima gara della stagione regolare dai due volti per la PF. I fariglianesi partono fortissimo, costruendo subito un vantaggio importante grazie a una buona organizzazione offensiva e difensiva. Dopo il primo quarto dominato, però, arriva un blackout che permette ai padroni di casa di rientrare fino al 24-25. Prima dell’intervallo la PF riesce comunque a reagire e a chiudere avanti 25-30. Nel secondo tempo i ragazzi ritrovano compattezza e intensità, piazzando un ottimo parziale complessivo nei venti minuti finali che vale il definitivo 44-64, con tutti i giocatori protagonisti.

PF. Cillario, Conterno, Cuniberti, Manfredi, Pedde, Pirola, Racca, Revelli, Scarano. All. Alberione.

Under 15 Gold

BIELLA 74

PF 51

Sconfitta in trasferta per l’Under 15 Gold della PF sul campo di Biella Next. I ragazzi di coach Occelli e Pecchenino disputano comunque una buona prima metà di gara, restando in partita fino al 32-25 dell’intervallo. Nel terzo quarto i padroni di casa trovano l’allungo decisivo grazie al parziale di 20-9 che spezza l’equilibrio della sfida. Nonostante il passivo finale, la PF continua a lottare fino alla sirena, mostrando carattere e voglia di crescere contro un avversario di alto livello.

PF. Cerato, Novarese, Musso, Viara, Tedesco, Galleano, Demaria, Sartirano, Occelli, Taricco, Reineri, Gavrilovic. All. Occelli, Pecchenino.

Under 14 Gold

PF 58

NBT TORTONA 48

Positiva la gara d’andata dei quarti di finale della coppa Piemonte. Farigliano parte in sordina, ma con il passare dei minuti i locali alzano il ritmo e passano in vantaggio alla fine del primo quarto. Nei quarti centrali la PF non è costante e alterna parziali positivi ad errori in fase di costruzione ma riesce dopo 30′ a tenere la testa della gara. Nell’ultimo periodo i fariglianesi sono più lucidi e recuperano numerosi palloni, aumentando sul +10 in attesa della gara di ritorno.

PF. Aimasso, Jovanovic, Bruno, Rinaudo, Romana, Cappellino, Borra, Pecchenino, Grosso, Veselinovic, Saulo. All. Bittner, Giachello.

Aquilotti Small

Ultimo raduno stagionale per i 2016 della Pallacanestro Farigliano, impegnati a Sportarea di Cuneo contro i padroni di casa di IoGiocoAMinibasket (vittoria per 14-10), Olimpo Alba (18-6) e Basket Mondovì (17-7). Mattinata ricca di divertimento e canestri per i piccoli pieffini, protagonisti di tre ottime prestazioni giocate con entusiasmo, grinta e grande spirito di squadra. I giovani fariglianesi conquistano tre belle vittorie, confermando la continua crescita di un gruppo sempre più affiatato. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi impegni: il Torneo dell’Amicizia “Edo Alessi” del 16 e 17 maggio e il Torneo “Basket sotto la Torre” di Mondovì del 23 maggio.

PF: Albarello, Armando, Benente, Bottone, Carretto, Fontana, Malloru, Pira, Pirra, Vercesi. All. Bolgioni.

Esordienti, Torneo Almec

Domenica 10 maggio la Pallacanestro Farigliano ha organizzato a Dogliani la seconda edizione del Torneo Almec riservato alla categoria Esordienti. Alla manifestazione hanno preso parte otto squadre provenienti da Piemonte e Liguria. Nella fase mattutina le formazioni sono state suddivise in due gironi: al Palazzetto dello Sport si sono affrontate Gators Savigliano, Finale Ligure, Olimpia Arma di Taggia e Novara, mentre nella Tensostruttura hanno giocato Pallacanestro Farigliano, Basket Cairo, BKI Imperia e Vado Ligure. Nel pomeriggio, spazio a semifinali e finali che hanno definito la classifica conclusiva. A conquistare il torneo è stata Novara, vittoriosa sui Gators Savigliano al termine di una finale combattuta ed emozionante. Per la PF è arrivato il settimo posto, ottenuto grazie al successo nella finalina contro Finale Ligure. I giovani fariglianesi, con ben sei atleti sottoleva del 2015 su undici giocatori complessivi, hanno affrontato tutte le gare con intensità e la giusta aggressività.

PF. Bertone, Calleri, Chionetti, Dutto, El Jaber, Hincu, Lubatti, Mula, Musso, Onorato, Pittavino. All. Sappa.