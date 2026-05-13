A Mondovì si inserisce la dottoressa Federica Maresca

Dal 1 giugno si inserirà in qualità di Medico nel ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (Medico di Medicina di Medicina Generale), la dottoressa Federica Maresca che presterà la propria attività su appuntamento (Tel 353/4793753 e-mail: [email protected]) presso l’ambulatorio sito in Via Carlo V. Ferrero Marchese D’Ormea, 1 a Mondovì nei seguenti orari: lun 9,30-12,30; mar 14-17; mer 9,30-12,30; gio 19-20; ven 9,30-12,30.
Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta potranno procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua; in alternativa recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso gli sportelli di Scelta/Revoca presso l’Ospedale di Mondovì via San Rocchetto 99, dal lunedi al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 (orario continuato).
c.s.