Valli Occitane: oltre 1,4 milioni di euro per far crescere filiere e reti locali

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane è lieto di comunicare l’apertura del Bando Multioperazione per progetti di Filiera e di Reti territoriali. Con una dotazione finanziaria complessiva di 1.492.055,20 euro, il bando mira a potenziare la competitività delle imprese locali attraverso la realizzazione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT).

Il Bando si inserisce nella Strategia di Sviluppo Locale per il periodo 2023-2027 “Lontano dai margini: le comunità al centro”. L’obiettivo è favorire la cooperazione tra soggetti economici diversi – agricoltori, artigiani, commercianti, operatori turistici e fornitori di servizi – per rafforzare il sistema produttivo e turistico delle valli. I risultati concreti attesi, per i residenti e per i turisti, saranno la diretta conseguenza della valorizzazione delle produzioni locali ricche di biodiversità, del miglioramento dell’attrattività delle valli e del coinvolgimento diretto delle comunità.

I potenziali Beneficiari sono invitati a costruire una Filiera o una Rete intorno un progetto comune e condiviso e per candidare la propria proposta imprenditoriale, a cui, una volta ammessa dal GAL, verrà assegnato un contributo a fondo perduto, in percentuale variabile dal 40 al 60% a seconda della tipologia di intervento, della sede in cui esso ricade e dell’imprenditore (con premialità per i giovani e per l’imprenditoria femminile).

Per illustrare i dettagli tecnici il GAL ha organizzato due incontri pubblici:

Martedì 19 maggio, ore 17:00 – Caraglio, presso il Filatoio Rosso (Via Matteotti 40).

– Caraglio, presso il Filatoio Rosso (Via Matteotti 40). Giovedì 21 maggio, ore 17:00 – Paesana, presso la Sala Consiliare dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso (Via S.ta Croce 4)

Il percorso di accompagnamento già avviato

Per preparare le realtà locali a cogliere le opportunità del Bando, il GAL ha promosso, a partire da marzo 2025, un percorso di Accompagnamento per la valorizzazione della biodiversità agroalimentare e delle filiere locali che ha coinvolto diverse imprese agricole e non agricole del territorio, sostenendo opportunità di networking, consulenze specializzate in azienda e incontri di formazione su commercializzazione e comunicazione.

Il percorso, realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Cuneo, è stato sviluppato da Elena Micheletti e dal team di Co.R.In.Te.A Soc. Coop e si è concluso con l’evento ExpoGAL il 2 marzo 2026: un’occasione per i produttori agricoli locali per far conoscere i propri prodotti a un pubblico di soli professionisti del settore del food & beverage, per ampliare i propri canali di vendita e instaurare nuove opportunità commerciali.

Il Bando

Il bando multi-intervento attiva contemporaneamente quattro Interventi del Complemento di Sviluppo Locale della Regione Piemonte: SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende;

SRD03 Investimenti per la diversificazione agricola in attività extra-agricole (agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, ecc…); SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; SRD14 Investimenti produttivi non agricoli (commercio, turismo, artigianato, servizi).

Chi può partecipare

Possono presentare domanda di contributo imprenditori agricoli (CD/IAP), microimprese e piccole imprese singole o associate, operanti all’interno dell’area GAL. Condizione essenziale per l’accesso ai fondi è la partecipazione a un progetto condiviso da minimo 3 soggetti, di cui almeno 2 beneficiari, articolato in almeno due fasi della filiera o della rete, regolato da un apposito Accordo di filiera/rete della durata minima di 3 anni.

Modalità e scadenze

Le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Apertura termini: 18 maggio 2026.

18 maggio 2026. Scadenza: 30 luglio 2026, ore 12:00.

Per informazioni

Per maggiori dettagli, per consultare il testo completo del bando e la modulistica, è possibile visitare il sito istituzionale del GAL: www.tradizioneterreoccitane.com.

Gli uffici del GAL a Caraglio sono disponibili per assistenza diretta, previo appuntamento telefonico al numero 0171 610325, o via mail all’indirizzo [email protected].

È attivo anche un servizio di Sportello su tutto il territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane, con apertura nei seguenti orari e indirizzi: