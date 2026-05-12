Lutto nel calcio della Granda per la scomparsa di Marco Barbero

Il 32enne ex Busca e Virtus Busca è deceduto tragicamente a seguito di un incidente tra Roata Rossi e Madonna dell'Olmo

Profondo cordoglio nel mondo del calcio della provincia di Cuneo per la tragica ed improvvisa scomparsa di Marco Barbero, deceduto a seguito dell’incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, 11 maggio, lungo la SP 589, tra Roata Rossi e Madonna dell’Olmo: il 32enne, a bordo della sua moto, si è scontrato con un’automobile all’altezza di un incrocio.

Classe 1994, Marco Barbero aveva giocato in squadra come Busca e Virtus Busca, che in queste ore lo hanno ricordato sui propri canali social, oltre a Gem Tarantasca e nei campionati ACSI e CSI. Inoltre, Marco era arbitro di Calcio a 5. Lascia la moglie e due figli.