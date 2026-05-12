L’Étape Piemonte: un weekend da vivere, tra grandi salite, natura e passione

La comunità di Entracque (CN) si prepara ad accogliere L’Étape Piemonte, in programma il prossimo 31 maggio, con un programma ricco di eventi collaterali che va ben oltre la gara, trasformando il weekend in una vera festa dedicata al ciclismo, alla montagna e alla scoperta del territorio. Il quadro generale dell’evento propone due giorni pieni di attività, pensati per coinvolgere atleti, famiglie e appassionati.

La manifestazione prevede il coinvolgimento di Margreen, la “green community” che promuove la valorizzazione sostenibile delle Alpi Marittime affacciate sul Mediterraneo, unendo turismo, sport e tutela ambientale nelle Valli Gesso, Stura e Vermenagna. Tre i percorsi in programma con Granfondo, Mediofondo e Cicloturistica, disegnati per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza intensa, tecnica e memorabile accessibile a tutti.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche Didi Senft, conosciuto in tutto il mondo come Didi the Devil. Presenza iconica del Tour de France fin dal 1993, con il suo inconfondibile costume rosso e il tridente è diventato negli anni uno dei volti più amati dal pubblico delle grandi corse. La sua partecipazione a L’Étape Piemonte porterà a Entracque lo spirito autentico e festoso del grande ciclismo internazionale.

Venerdì 29 maggio: inizia il weekend de L’Étape Piemonte

Alle 15:00 spazio al Margreen Biathlon, attività ludica per famiglie e bambini con atletica e prove di tiro al bersaglio con fucili laser senza l’utilizzo di armi, realizzato in collaborazione con lo Sci Club Alpi Marittime.

Dalle 18:00 il villaggio entrerà nel vivo con l’Hamburger Party a cura del Comitato Margreen, mentre dalle 21:00 la serata proseguirà con un concerto aperto al pubblico. Dal pomeriggio attiva anche l’area bar, punto di ritrovo per partecipanti, accompagnatori e visitatori.

Sabato 30 maggio: sport, natura e intrattenimento per tutti

Il Villaggio e l’Area Expo apriranno alle ore 9:00 con la consegna dei pacchi gara e le iscrizioni in loco. La giornata di sabato prenderà il via alle 10:30 all’insegna dei più giovani con L’Étape Kid, attività dedicate ai bambini che riceveranno in omaggio la speciale maglia gialla, simbolo dell’evento.

Spazio anche agli amanti dell’avventura con l’E-bike MTB Tour, escursioni guidate sulle montagne di Entracque organizzate con quattro guide locali, per gruppi fino a 25 persone ciascuno. Le uscite saranno programmate sia al mattino alle 10:30 sia al pomeriggio alle 14:30, con possibilità di noleggio e-bike in loco. Per tutti i partecipanti è incluso un momento conviviale, con pasta party o aperitivo a seconda dell’orario di rientro.

Nel pomeriggio, alle 14:30, Percorso “alla scoperta del lupo”, attività aperta a tutti e accompagnata dai guardia parco, lungo i percorsi naturalistici della zona. Il Centro Faunistico “Uomini e Lupi” sarà aperto dalle 10:00 alle 16:00.

Dalle 12:00 alle 15:30 Pasta Party a cura della Pro Loco di Entracque con il celebre gnocco locale protagonista. Alle 16:00 il cuore dell’evento si sposterà sul palco di Entracque per la Team Presentation, momento ufficiale di presentazione delle squadre e dei protagonisti della gara.

A seguire, alle 17:00 apertura dell’Area VIP con degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, e a partire dalle 18:00 Hamburger Party a cura del Comitato Margreen. La serata proseguirà dalle 21:00 con un DJ set che animerà il Villaggio de L’Étape Piemonte di Entracque.

Tra le attività dedicate alle famiglie ci sarà anche il Battesimo della Sella, a cura di Scuderia dël Gess, in programma sia sabato sia domenica dalle 9:30 alle 18:00. In un’area dedicata con cavalli e pony, bambini e ragazzi potranno avvicinarsi al mondo dell’equitazione, accompagnati da istruttori qualificati.

Domenica 31 maggio: il giorno della magia del Tour de France

La domenica sarà dedicata alla competizione, ma non solo. Consegna dei pacchi gara ed iscrizioni in loco a partire dalle 7:30 fino alle 9:30.

Alle 8:30 “Colazione del Ciclista” presso l’Area Expo a cura della Pro Loco di Entracque.

Alle 9:00 partirà da Vernante il trekking “Aspettando L’Étape” verso il Colle delle Goderie, un’esperienza pensata per accompagnatori e appassionati.

Il momento più atteso arriverà con le partenze ufficiali:

10:30 : Granfondo e Mediofondo

: Granfondo e Mediofondo 10:45: Cicloturistica

Alle 11:00, il palco del villaggio ospiterà la Piemonte Bike Experience a cura della Regione Piemonte e Visit Piemonte un talk con ospiti illustri e autorità del territorio sul Piemonte come destinazione cicloturisitca con la partecipazione, tra gli altri, di Paola Gianotti, Fabio Felline e Manlio Gasparotto.

Gli arrivi della Granfondo sono previsti tra le 13:00 e le 15:00, seguiti alle 15:45 dalle premiazioni ufficiali. Dalle 12:00 alle 17:30 Pasta Party a cura della Pro Loco di Entracque con il celebre gnocco locale protagonista.

A chiudere il weekend, alle 20:30, la Cena di Gala, aperta a tutti su prenotazione, per celebrare insieme protagonisti e appassionati di questa grande festa del ciclismo.

L’Étape Piemonte si conferma così un evento capace di unire sport, territorio e intrattenimento, valorizzando Entracque e le valli Gesso, Stura e Vermenagna in un contesto di riferimento internazionale.

Sito web L’Étape Piemonte: www.letapepiemonte.it