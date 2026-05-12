Cuneo e Savigliano pronte ad accogliere “Le Oasi della Salute”: una giornata di prevenzione cardiovascolare gratuita e aperta a tutti

Domenica 17 maggio Cuneo e Savigliano ospiteranno “Le Oasi della Salute”, una grande iniziativa regionale dedicata alla prevenzione cardiovascolare, con screening gratuiti e aperti a tutti. L’evento, organizzato in contemporanea in quindici sedi piemontesi con il supporto della Regione Piemonte e delle aziende sanitarie del territorio, rappresenta un momento di forte valore sociale per entrambe le città.

A Cuneo l’appuntamento sarà in piazza Seminario (mercato coperto), mentre a Savigliano in piazza della Misericordia (Crosà Neira), dalle 9.30 alle 17, per una giornata no‑stop di controlli cardiologici senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Medici e infermieri dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e dell’Asl CN1 saranno presenti per offrire valutazioni cliniche e informazioni utili sul benessere cardiovascolare.

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, ricordando quanto la prevenzione sia fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto sanitario ed economico delle patologie cardiovascolari. Anche il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, ha evidenziato il valore del progetto, che si inserisce in una giornata già ricca di eventi cittadini, offrendo ai visitatori un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Franco Ripa, ha ricordato come la prevenzione primaria e secondaria sia un pilastro della salute pubblica, ringraziando i professionisti coinvolti – dalla Cardiologia alla Chirurgia vascolare, dalla Dietetica alla Farmacia ospedaliera – per l’impegno messo in campo. Sulla stessa linea il direttore generale dell’Asl CN1, Giuseppe Guerra, che ha ribadito il valore dell’educazione agli stili di vita corretti e dell’adesione agli screening, ringraziando il personale sanitario e amministrativo che offrirà volontariamente il proprio contributo.

Accanto agli screening, la giornata proporrà anche attività per tutte le età grazie alla collaborazione con le associazioni locali: Oasi Sport, Oasi Nutrizione, Oasi Informativa e Oasi Pharma Teen, per un approccio alla salute che unisce prevenzione, movimento, informazione e coinvolgimento dei più giovani. Tutte le informazioni e le prenotazioni per le attività sportive sono disponibili sul sito ufficiale delle Oasi della Salute.