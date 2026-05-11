Volley giovanile – La Mon.Vi. Bam Rossa è nuovamente campione regionale Under 14!

Si tinge ancora di rossoblu il campionato regionale Under 14 femminile di pallavolo, con il nuovo successo della Mon.vi. Bam Rossa, capace di replicare il successo ottenuto nella scorsa stagione. La massima espressione del settore giovanile condiviso tra Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva si impone nella Final Four casalinga e stacca inoltre il pass per le Finali Nazionali che si terranno in Campania alla fine del mese.

Il successo arriva al termine di una domenica di grande intensità, organizzata (unitamente alla categoria Under 15 maschile) da Mondovì Volley su incarico della FIPAV Piemonte, sui campi dell’Itis e del Palamanera di Mondovì, del Palatomatis di Villanova Mondovì e della Palestra comunale di Vicoforte.

E proprio nell’impianto vicese inizia il percorso della Mon.Vi. Bam Rossa, che sconfigge per 3-0 una volitiva Vol-Ley Academy Volpiano nel remake della semifinale giocata nella passata stagione. Qualche brivido mattutino per la nutrita schiera di tifosi delle giovani di casa, ma capitan Roà e compagne staccano il pass per la finale del pomeriggio.

È il Palamanera ad ospitare le finali di entrambe le categorie, con quella maschile ad anticipare di un paio d’ore quella femminile. Ultima gara della giornata è dunque la sfida fra le monregalesi ed il Club76 Mts Santena, che in mattinata aveva piegato in semifinale la InVolley Torinooggi.it. Il primo parziale della gara si risolve a favore della Mon.Vi. Bam Rossa con il minimo scarto (25-23), mentre i successivi due set sono più netti (25-17, 25-15) e valgono un nuovo titolo di campione regionale, il secondo per Mondovì Volley.