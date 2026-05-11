Un nuovo marchio per le Alpi del Mediterraneo comprese tra Cuneo, Imperia e Nizza grazie al PITER ALPIMED+

Verrà presentato a Cuneo il prossimo venerdì 15 maggio, in occasione del 1° Festival transfrontaliero ALPIMED+ e nella prestigiosa cornice del Cuneo Montagna Festival 2026, il nuovo brand delle Alpi del Mediterraneo che si snodano alle spalle dei capoluoghi di Cuneo, Imperia e Nizza e che sono interessate dal Piano Integrato TERritoriale ALPIMED+.

Il percorso di condivisione è stato avviato nel 2025 con i 15 partner italiani e francesi (Métropole Nice Côte d’Azur, Université Nice Cote d’Azur, CARF, CMAR-PACA, CCINCA, CD06, Parco Nazionale del Mercantour, Comune di Cuneo, CCIAA di Cuneo, Provincia di Cuneo e Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, ARPAL, Regione Liguria, Provincia di Imperia e CCIAA delle Riviere di Liguria) con un’indagine sull’identità territoriale condotta dal Dipartimento Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino che ha indagato i tratti distintivi dell’area tra gli operatori turistici ed economici, tra i rappresentanti politici e delle istituzioni.

Lo studio firmato dal prof. Filippo Barbera, dalla prof.ssa Monica Gilli e dalla dott. ssa Adelina Brizio ha evidenziato la storicità dei cammini e dei percorsi transalpini tra il mare e le aree interne utilizzati in passato come collegamenti commerciali, sintetizzando con il termine “itineranza” la propensione ad attraversare queste terre alte nonostante i confini e le asperità. Inoltre è stata sottolineata la grande resilienza delle comunità montane tanto da parlare di un “rinascimento montano” in termini di capacità di innovazione e adattamento alle differenti condizioni ambientali e socio-economiche. Infine un ultimo elemento emerso è l’eccezionale patrimonio naturale incluso nell’area che comprende quattro aree protette: in Francia il Parc National du Mercantour, mentre in Italia il Parco delle Alpi liguri, le Aree protette delle Alpi Marittime e il Parco fluviale Gesso e Stura. Un ambiente di rara bellezza con un elevato tasso di biodiversità animale e vegetale, ma anche attrezzato per la fruizione e l’immersione in natura con esperienze come il barefooting o il forest bathing, oltre alle più classiche escursioni a piedi o in bicicletta, offrendo pertanto grandi opportunità di sviluppo di un turismo sostenibile e a basso impatto ambientale.

Il nuovo brand cercherà di trasmettere tutti questi contenuti con un simbolo che riprende i profili aguzzi delle vette, ma anche le onde morbide del Mar Mediterraneo che si può ammirare all’orizzonte, richiamando nei suoi colori la terra, l’acqua, le pianure e i boschi. Il marchio verrà utilizzato sia per rafforzare il senso di appartenenza diventando quindi elemento di riconoscimento per chi il territorio lo vive, sia per promuovere la destinazione turistica delle Alpi del Mediterraneo. A partire da questa brandizzazione verrà elaborato successivamente un Piano di posizionamento turistico e un Piano di comunicazione a 360 gradi, rivolto sia alla popolazione e agli stakeholder locali, sia agli operatori turistici e ai mercati esteri per il turismo.

L’attività di comunicazione del PITER ALPIMED+ è coordinata dall’Ufficio Parco fluviale del Comune di Cuneo e finanziata dal programma ALCOTRA Francia-Italia 2021-2027. Per tutte le informazioni sul progetto ALPIMED+ è possibile consultare il sito www.alpimed.eu e seguire i canali social @alpimed