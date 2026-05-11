Teatro Marenco: un successo senza eguali per la stagione 2025/2026

Il Teatro Marenco si lascia alle spalle una stagione caratterizzata da un grande successo.

Un totale di 8 spettacoli di prosa rivolti a un pubblico generalista e tre spettacoli per famiglie che hanno segnato un netto incremento di spettatori sia abbonati, sia non abbonati: 199 abbonamenti e una presenza fissa in sala di oltre 220 persone per la prosa e di 80 partecipanti, con picchi di quasi 90 nei primi due pomeriggi, nel cartellone destinato ai più piccoli.

I risultati del sondaggio sottoposto a tutti coloro che hanno assistito agli spettacoli restituiscono uno spaccato di grande soddisfazione e di partecipazione attiva alla proposta teatrale cebana. L’87% del target di riferimento asserisce di aver partecipato ad almeno 6 su 8 degli spettacoli in cartellone, con un 61% che ha partecipato a oltre 8 di questi, venendo così coinvolto anche nella stagione per famiglie.

Tutti i rispondenti, inoltre, hanno espresso un parere fortemente positivo sulla stagione appena conclusa, confermando a parole e numeri quanto già si poteva evincere dai fatti: un entusiasmo contagioso e il desiderio di essere presenti.

Le conclusioni a cui si addiviene sono quelle di una crescita notevole di “affezionati” registrata già durante la stagione 2024/2025 e ulteriormente implementata in quella 2025/2026, un bilancio estremamente positivo dettato dalla qualità degli spettacoli, dall’efficienza della macchina organizzativa e dalla sinergia tra Amministrazione comunale, Compagnia Teatro Marenco e Piemonte dal Vivo.

La gestione della Compagnia Teatro Marenco, tornata proprio con la stagione 2024/2025, ha rappresentato per il teatro e per la città stessa un ragguardevole cambio di passo rispetto agli anni passati e ha permesso di riportare il teatro stesso al centro della vita cittadina. Una gestione guidata non solo dalla grande passione, ma da competenza, prova ne sono i nomi di caratura nazionale che hanno calcato il palcoscenico in questi due anni, e da oculatezza.

“La stagione 2025/2026 è stato un successo sotto ogni profilo. Abbiamo avuto spettacoli di alta qualità, nomi importanti del panorama artistico italiano, abbiamo spaziato dai monologhi, agli spettacoli corali, per concludere con una pièce di critica sociale. Parimenti di successo è stata la stagione dedicata ai più piccoli, che in tre spettacoli ha raccolto decine di consensi.” Queste le parole di Manuel Alciati, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Ceva. “Tutto ciò non sarebbe possibile senza una squadra affiatata, laboriosa e capace. Ringraziamo pertanto di tutto cuore Piemonte dal Vivo nelle persone di Claudia Grasso (organizzazione e proposte artistiche prosa), Veronica Russo (gestione biglietteria) ed Enrico Regis (supervisione e proposte artistiche Teatro in Famiglia). Ringraziamo poi Rinaldo Dealbera per il coordinamento e la gestione tecnica degli allestimenti, che ha garantito standard esecutivi elevatissimi per ogni replica. Un ultimo saluto e un enorme grazie, consentitemelo, ai miei più stretti compagni di viaggio: Diego Tampalini e Aldo Viora, rispettivamente presidente e direttore artistico della Compagnia Teatro Marenco, che hanno messo cuore, anima e tanto impegno per realizzare tutto questo. Fare teatro è un po’ un gioco, un po’ un duro lavoro, ma è soprattutto una grande responsabilità: raccontiamo storie che diventano pianti, risate, sogni, e quelle storie appartengono a tutti, perché il teatro è di tutti, e allora tutti a teatro.”

“Il percorso intrapreso dal Teatro Marenco è quello di una grande, importante valorizzazione non solo culturale, ma anche sociale della città.” Conclude il sindaco Fabio Mottinelli. “La partecipazione alla vita cittadina, alla proposta culturale, il desiderio di essere presenti agli spettacoli, sono indice di una Ceva in fermento, in continuo movimento. Ceva è connotata da un singolare binomio: l’essere una cittadina relativamente piccola, benché inserita lungo tratte commerciali e turistiche importanti, e l’avere all’interno del suo centro storico il gioiello del teatro, uno dei teatri storici del Piemonte. Grazie all’impegno dell’Amministrazione, di Piemonte dal Vivo, della Compagnia Teatro Marenco e grazie al sostegno dei tanti cittadini che hanno preso parte alla stagione, il cuore teatrale di Ceva è tornato a pulsare, come le radici di una tradizione indissolubile nel tempo, che ci riportano a chi eravamo, che ci riportano a casa”.

c.s.