Open Day “Ti Presento Alstom”: a Savigliano oltre 1.300 visitatori per un viaggio nell’innovazione ferroviaria

Il sito Alstom di Savigliano ha aperto le porte ieri mattina per l’edizione 2026 dell’Open Day “Ti Presento Alstom”, un evento che ha coinvolto più di 1.300 partecipanti tra dipendenti, familiari, bambini e amici. L’iniziativa rientra nel programma nazionale che, dall’8 al 22 maggio, vede impegnati i nove stabilimenti italiani del gruppo.

Il tema scelto per quest’anno, “Esploratori del futuro”, ha guidato un percorso pensato per far scoprire il mondo ferroviario attraverso esperimenti, giochi e attività interattive. I più piccoli hanno potuto cimentarsi con laboratori dedicati al movimento, all’equilibrio, alla costruzione di percorsi ferroviari e ai principi di energia e precisione, fino ad avvicinarsi alla robotica e al coding. Un modo semplice e coinvolgente per entrare in contatto con l’universo dell’innovazione ferroviaria e della meccatronica.

Per gli adulti, la giornata ha offerto visite guidate, presentazioni e momenti di approfondimento dedicati al lavoro quotidiano del sito e al ruolo di Alstom nella mobilità del Paese. Un’occasione per conoscere da vicino processi, competenze e tecnologie che spesso restano dietro le quinte.

«Con “Ti Presento Alstom” vogliamo rendere visibile ciò che ogni giorno accade nei nostri stabilimenti: il lavoro, la passione e la professionalità delle nostre persone», ha dichiarato Gaia Mazzon, Communications Director di Alstom Italia. «È un momento di condivisione con le famiglie e un modo per avvicinare i più giovani al mondo dell’innovazione. Curiosità e immaginazione sono le basi su cui costruire le competenze del futuro».

Da oltre un secolo e mezzo, il sito Alstom di Savigliano è un punto di riferimento per la progettazione e la produzione di treni regionali e ad alta velocità. Qui nascono:

i Coradia Stream™ ,

, gli Avelia Stream™ ,

, e il Coradia Stream H™, primo treno a idrogeno destinato all’Italia.

Lo stabilimento è oggi un esempio di Fabbrica 4.0, grazie a processi digitalizzati, laboratori avanzati come il TrainLab e strumenti di realtà virtuale dedicati allo sviluppo dei treni del futuro. Una realtà industriale che continua a evolversi, mantenendo un ruolo centrale nella rete produttiva di Alstom in Italia e in Europa.

L’Open Day ha permesso di raccontare tutto questo in modo semplice e diretto, trasformando la visita in un’esperienza di scoperta per grandi e piccoli.