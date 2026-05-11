Calcio a 5 – Il pareggio non basta all’Elledì che saluta ai play-out e retrocede

L’Elledì FC pareggia 4-4 sul campo del MestreFenice, ma non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata e saluta i play-out e la Serie A2 Élite al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di episodi. I veneti avanzano al turno successivo, mentre i piemontesi chiudono una stagione difficile con un risultato che lascia l’amaro in bocca.

La partita si accende subito: dopo appena trenta secondi Ruzzene colpisce il palo alla sinistra di Lamberti con una conclusione dalla distanza. L’Elledì risponde immediatamente con Dragone, al rientro, che centra la traversa dopo poco più di un minuto. Al 4’ il MestreFenice passa in vantaggio con Petry sugli sviluppi di un calcio piazzato (1-0). L’Elledì prova a reagire, ma Di Odoardo è attento e respinge ogni tentativo. Sul fronte opposto Lamberti evita il raddoppio opponendosi in spaccata a Galliani in transizione.

Nel momento migliore dei piemontesi arriva però il raddoppio veneto: un errore in uscita di Lamberti permette a Pineiro di firmare il 2-0 a porta vuota. Passano trenta secondi e l’Elledì accorcia con Sorbo, che riapre subito la gara (2-1). La risposta del MestreFenice è immediata: l’asse Mazzon–Galliani confeziona il 3-1, con il capitano che serve l’ex Pesaro per il tap-in vincente. L’Elledì non molla e trova il 3-2 con Cerbone, servito da Dos Santos, riportando la sfida in equilibrio emotivo prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con il gol del 3-3 firmato da Sandri, che poi, a quindici minuti dalla fine, trova anche la doppietta personale con un tiro all’incrocio che vale il 3-4 e ribalta momentaneamente il punteggio. La gara diventa vibrante, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 34’ il MestreFenice trova il 4-4 con Vailati, che sugli sviluppi di un corner fa esplodere il PalaFranchetti. L’Elledì sfiora ancora il vantaggio con Dragone, che manda a lato da buona posizione, e nel finale tenta il tutto per tutto con il power play, ma la difesa veneta regge e il risultato non cambia più.

Il pareggio non basta ai piemontesi, che dopo il 2-3 dell’andata salutano i play-out e retrocedono. Il MestreFenice avanza invece all’ultimo atto contro l’Itria, mentre per l’Elledì si chiude una stagione complicata, segnata da episodi, assenze e un finale amaro nonostante una prova generosa.