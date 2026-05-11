Assemblea dei sindaci e Consiglio provinciale: bilancio, cinema, ambiente e risorse idriche al centro dei lavori

Cinema e audiovisivo come leva di sviluppo territoriale, tutela ambientale, bilancio dell’ente e risorse per la viabilità sono stati al centro dell’assemblea dei sindaci e del successivo Consiglio provinciale che si sono svolti ieri pomeriggio a Cuneo.

L’assemblea dei sindaci si è tenuta nella sala A del Centro Incontri, dalle 16.30 alle 18. Prima dell’esame dei punti all’ordine del giorno, sono intervenuti alcuni ospiti per approfondire temi di interesse per i Comuni del territorio. Davide Bracco, responsabile della rete regionale di Film Commission Torino Piemonte, ha illustrato ai sindaci le opportunità offerte dalla convenzione con la Fondazione, invitando le amministrazioni comunali ad aderire per agevolare le procedure legate all’utilizzo delle location per la realizzazione di film e fiction, in particolare per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico, sottolineando le importanti ricadute economiche e turistiche del settore cinematografico e audiovisivo.

Successivamente Gabriella Vaschetti, veterinaria del Centro recupero animali selvatici di Racconigi, ha presentato l’attività dei Cras, che li vede impegnati nel recuperare gli animali in difficoltà, prestare le cure necessarie, riabilitarli alla vita selvatica e reimmetterli in natura. A seguire Federico Pellegrino, referente del Cras di Bernezzo, ha illustrato il progetto dello sportello ambientale provinciale, che prevede un numero unico per tutta la provincia, un canale WhatsApp dedicato all’informazione sulle tematiche ambientali e uno sportello fisico in grado di sviluppare progetti e servizi a supporto di cittadini e amministrazioni pubbliche.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, la consigliera Ivana Margherita Casale, delegata al bilancio, ha presentato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025, che è stato approvato all’unanimità dai sindaci presenti. In chiusura di seduta, il presidente della Provincia Luca Robaldo ha svolto alcune comunicazioni, soffermandosi in particolare sugli interventi di sfalcio dell’erba lungo la rete stradale provinciale, sul concorso per la Polizia Locale Stradale e sul rinnovo del parco mezzi dell’Ente.

Al termine dell’assemblea dei sindaci, i lavori sono proseguiti con il Consiglio provinciale, riunito nella sala Giolitti del Palazzo della Provincia. In apertura il presidente Robaldo ha risposto all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare La Nostra Provincia sul gettito dei canoni idrici derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche e sulla quota spettante alla Provincia di Cuneo per l’anno 2024, fornendo un quadro delle disposizioni regionali in materia e dell’utilizzo delle risorse da parte della Provincia, in particolare per le attività di sgombero neve e sabbiatura delle strade nel periodo invernale. Il gruppo proponente si è dichiarato soddisfatto della risposta.

Il Consiglio ha quindi esaminato e approvato all’unanimità il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025 e la variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2026‑2028, confermando la condivisione delle scelte contabili e programmatiche dell’Ente.