Tra musica e creatività: le proposte estive dell’Istituto Civico Musicale di Boves

L’estate dell’Istituto Civico Musicale di Boves si apre con due iniziative che mettono al centro la musica come esperienza condivisa, capace di unire ascolto, creatività e partecipazione. In collaborazione con La Fabbrica dei Suoni e con il sostegno del Comune di Boves e della Banca di Boves, il programma propone attività pensate per pubblici diversi, dai giovani musicisti agli appassionati di chitarra classica.

Il primo appuntamento è il Kaleidoscope Guitar Festival, due giornate interamente dedicate al mondo della chitarra classica, tra concerti, masterclass, liuteria e musica dal vivo. Nato da un’idea del chitarrista Maurizio Baudino, il festival torna a Boves lunedì 1 e martedì 2 giugno, ospitato tra L’Atlante dei Suoni e l’Auditorium Borelli.

Il programma prevede masterclass, una mostra di liuteria, una maratona musicale, prove aperte e un concerto finale del chitarrista messicano Arody García, in scena il 2 giugno alle 20.45 all’Auditorium Borelli, con ingresso libero.

Masterclass di chitarra classica con Arody García

Dove: L’Atlante dei Suoni – via Moschetti 15, Boves Quando: lunedì 1 giugno

Quote di iscrizione – Solisti

Lezione da 45 minuti → € 50 (€ 35 per iscritti a Liceo Musicale, Conservatorio di Cuneo o Istituto Musicale di Boves)

Lezione da 60 minuti → € 60 (€ 50 per iscritti a Liceo Musicale, Conservatorio di Cuneo o Istituto Musicale di Boves)

Gruppi da camera

€ 25 a componente (€ 20 per iscritti a Liceo Musicale, Conservatorio di Cuneo o Istituto Musicale di Boves)

Uditori

€ 15

Programma dettagliato

Lunedì 1 giugno – L’Atlante dei Suoni

9:00–17:00 → Masterclass con Arody García

9:30–12:30 | 14:00–18:00 → Mostra di liuteria (ingresso libero)

14:30–16:30 → Maratona Ponce–Brouwer con allievi di Conservatori, Licei Musicali e Scuole Secondarie a indirizzo musicale (ingresso libero)

17:30 → Prova pubblica delle chitarre in esposizione a cura del M° Mario Gullo (ingresso libero)

Martedì 2 giugno – Auditorium Borelli

20:45 → Concerto di Arody García (ingresso libero)

Un’occasione per vivere la musica in modo partecipato, scoprire nuovi linguaggi e incontrare artisti e giovani talenti in un contesto aperto e inclusivo.