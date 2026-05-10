Serie C Sky Wifi: il play-out del Bra comincia in salita, la Torres passa 1-0 a Sestri

Il gol di Di Stefano condanna il Bra nell’andata del play-out di Serie C Sky Wifi. Al Giuseppe Sivori di Sestri Levante con la Torres termina 0-1.
LA PARTITA
Al minuto numero cinque, Sinani serve Baldini che con il destro da fuori area impegna Zaccagno che si distende con attenzione. Qualche minuto più tardi, al 12′, Sinani trova il tocco vincente, ma è tutto fermo perchè la posizione dell’attaccante ex Milan, al momento del colpo di testa di Milani, è oltre la linea dei difensori sardi.
Il primo tiro nello specchio della Torres arriva con Di Stefano che chiama in causa per la prima volta Renzetti.
Al 29′, i ragazzi di Greco sbloccano il match (0-1): Liviero pesca Di Stefano, il numero 7 non può fare altro che mettere a segno la sua seconda marcatura consecutiva.
La reazione braidese passa dai piedi di La Marca che inquadra i pali, ma non ha grandi difficoltà il portiere ospite a mantenere la porta inviolata.
Sorrentino, sul tramonto della prima frazione, non sfrutta per questione di centimetri la torre di Zocca e di testa manda alto.
Ancora Sorrentino, un attimo dopo, scrive lo 0-2, ma ancora una volta il centro non viene convalidato per la posizione di offside.
Pronti, via e subito un brivido per la retroguardia di casa con la Torres che, in situazione di mischia, ci prova dalle parti di Renzetti con Zecca.
I giallorossi, come si era visto nei primi 45 minuti più recupero, rispondono colpo su colpo con un tiro insidioso di La Marca.
Lionetti e Brambilla vanno vicini a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma entrambi i giocatori di Nisticò non inquadrano lo specchio della porta.
Di Stefano, l’autore del gol del momentaneo 1-0, sfiora la doppietta personale con un pallonetto che colpisce la parte alta della traversa al 73′. Nel recupero Sinani si rende ancora pericoloso, ma il risultato non cambia.
La Torres, spinta da un nutrito gruppo di sostenitori arrivati dalla Sardegna, vince il primo capitolo di questa sfida play-out contro un Bra che ora è chiamato all’impresa. Il match di ritorno è in programma sabato 16 maggio.
PLAYOUT ANDATA – SERIE C SKY WIFI
BRA – TORRES 0-1
Reti: 29′ Di Stefano (Torres)
Bra: Renzetti, Sganzerla, Fiordaliso (46′ Pretato), De Santis, Milani, La Marca (73′ Campedelli), Brambilla (73′ Scapin), Lionetti, Lia (82′ Capac), Baldini (82′ Maressa), Sinani. A disposizione Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Tuzza, Akammadu, Corsi, Rabuffi, Miculi, Fioccardi. All. Nisticò
Torres: Zaccagno, Baldi, Antonelli, Nunziatini, Zecca, Brenta, Mastinu, Liviero, Sala, Di Stefano (84′ Luciani), Sorrentino (79′ Lunghi). A disposizione Marano, Sotgiu, Masala, Diakite, Idda, Fabriani, Zanandrea. All. Greco
Ammonizioni: Baldini, Sganzerla (Bra); Zecca (Torres)
Espulsioni: –
Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, assistenti Carmine De Vito di Napoli e Matteo Taverna di Bergamo. Quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio.