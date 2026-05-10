PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA G: si gioca ELLEDÌ FC-SAN BERNARDO. SEGUI LA DIRETTA

Elledì FC e San Bernardo si affrontano nel play-out di Prima Categoria (Girone G). I gialloneri di mister Prochietto hanno chiuso la stagione regolare al 13° posto con 31 punti, una lunghezza in più dei carmagnolesi.
In caso di parità al termine dei tempi supplementari, manterrà la categoria la formazione di casa in virtù della miglior posizionamento in classifica.
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Le altre dirette testuali targate IdeaWebTv: Cuneo 1905-Albese 1917 (Eccellenza) e Marene-Murazzo (Prima Categoria)
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ELLEDÌ FC-SAN BERNARDO
Elledì FC: Tonello, A. Barbero, De Maistre, Ciccone, Benedetto, Tamburro, Mennitto, L. Barbero, Bosio, Velardita, Naumann. A disposizione Burzio, Mazzei, Caraccio, Toma, Caraccio, Raso, Ricca, Trimarchi, Gioacas. All. Prochietto
San Bernardo: Burdese, Ansaldi, Cauduro, Betori, Cariglio, Camisassa, Rebola, Sorrentino, Contieri, Langella, Orteca. A disposizione Tosco, Giordano, Ponte, Barge, Olivero, Sardo, Cagliero, Cammarata, Barbero. All. Contieri
PRIMO TEMPO
25′ Che chance del San Bernardo! Cross di Cauduro da destra, intervento di Tonello, sulla ribattuta si coordina Orteca che calcia in porta, super intervento dell’estremo difensore giallonero che mette in corner!
24′ Burdese in uscita anticipa Bosio.
13′ San Bernardo ancora pericoloso su calcio piazzato, deve intervenire in uscita Tonello.
6′ Passa in vantaggio il San Bernardo! Punizione di Langella e colpo di testa vincente di Cariglio! 0-1!
5′ L’Elledì prova a fare la partita in questi primi minuti della gara, ma non rischia nulla la retroguardia di Burdese.
1′ Cominciata!
Buon pomeriggio da Enrico Longo e Ideawebtv.it, è tutto pronto a Caramagna Piemonte per Elledì FC-San Bernardo. Dirige la sfida Giacomo Pelosi di Pinerolo.