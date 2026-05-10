PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA G: il San Bernardo condanna l’Elledì FC alla Seconda Categoria all’ultimo secondo. RIVIVI LA DIRETTA

Elledì FC e San Bernardo si affrontano nel play-out di Prima Categoria (Girone G). I gialloneri di mister Prochietto hanno chiuso la stagione regolare al 13° posto con 31 punti, una lunghezza in più dei carmagnolesi.
In caso di parità al termine dei tempi supplementari, manterrà la categoria la formazione di casa in virtù della miglior posizionamento in classifica.
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Le altre dirette testuali targate IdeaWebTv: Cuneo 1905-Albese 1917 (Eccellenza) e Marene-Murazzo (Prima Categoria)
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ELLEDÌ FC-SAN BERNARDO
Elledì FC: Tonello, A. Barbero, De Maistre, Ciccone, Benedetto, Tamburro, Mennitto, L. Barbero, Bosio, Velardita, Naumann. A disposizione Burzio, Mazzei, Caraccio, Toma, Caraccio, Raso, Ricca, Trimarchi, Gioacas. All. Prochietto
San Bernardo: Burdese, Ansaldi, Cauduro, Betori, Gariglio, Camisassa, Rebola, Sorrentino, Contieri, Langella, Orteca. A disposizione Tosco, Giordano, Ponte, Barge, Olivero, Sardo, Cagliero, Cammarata, Barbero. All. Contieri
SECONDO TEMPO
90′ + 6 Arriva il triplice fischio! Il San Bernardo è salvo, l’Elledì FC è retrocessa in Seconda Categoria.
90′ + 5 Trimarchi per Barbero in casa Elledì FC!
90′ + 4 Cagliero, servito da Rebola, non sbaglia da pochi passi e porta il San Bernardo in vantaggio! 1-2!
90′ + 2 Bosio serve Velardita che non riesce a girarla in porta!
90′ 5 minuti di recupero.
84′ Ammonito Mennitto (Elledì).
79′ Grande palla di esterno di Ricca che manda Bosio di fronte al portiere, il numero 42 non riesce, dopo aver superato Burdese, a trovare la via della rete e appoggia per i compagni. Il San Bernardo si salva nei pressi della linea.
78′ Partita ricca di emozioni! Orteca calcia alto sopra la traversa!
78′ Cagliero per Cauduro per il San Bernardo.
75′ Naumann lascia il campo al suo posto Caraccio per l’Elledì.
74′ Ammonito Cariglio (San Bernardo).
73′ Fuori Betori dentro Cammarata per il San Bernardo.
70′ L’Elledì pareggia! Gioacas cerca Mennitto che viene anticipato dalla difesa che con un colpo beffardo beffa Burdese! 1-1!
69′ Prima sostituzione per il San Bernardo: Contieri lascia il campo a Ponte.
68′ Ammonito Betori (San Bernardo).
67′ Cambiano ancora i padroni di casa: Ciccone lascia il campo per Gioacas.
64′ Caraccio per De Maistre per l’Elledì.
61′ Colpo di testa di Mennitto da buona posizione, blocca in due tempi Burdese.
56′ Ricca al posto di Alessandro Barbero per l’Elledì.
48′ Diagonale rasoterra del solito Contieri che non inquadra lo specchio e si spegne sul fondo.
46′ Subito Contieri pericoloso, si salva la retroguardia di casa.
46′ Comincia il secondo tempo.
Stessi 22 dell’inizio.
PRIMO TEMPO
45′ Non c’è recupero a Caramagna Piemonte, squadre negli spogliatoi con il San Bernardo avanti 1-0 con l’Elledì FC.
44′ Tiro-cross da destra di De Maistre che prima di uscire sfiora la parte alta della traversa.
43′ Velardita (Elledì FC) ammonito per proteste.
32′ Squillo dell’Elledì FC! Velardita impegna Burdese che respinge ma non trattiene! Mennitto ci prova da fuori sulla traiettoria, c’è Bosio che non riesce di tacco a girarla in porta!
28′ Ancora biancorossi in attacco! Contieri serve in profondità Rebola che da buona posizione non inquadra lo specchio!
25′ Che chance del San Bernardo! Cross basso di Cauduro da destra, intervento di Tonello, sulla ribattuta si coordina Orteca che calcia in porta, super intervento dell’estremo difensore giallonero che mette in corner!
24′ Burdese in uscita anticipa Bosio.
13′ San Bernardo ancora pericoloso su calcio piazzato, deve intervenire in uscita Tonello.
6′ Passa in vantaggio il San Bernardo! Punizione di Langella e colpo di testa vincente di Gariglio! 0-1!
5′ L’Elledì prova a fare la partita in questi primi minuti della gara, ma non rischia nulla la retroguardia di Burdese.
1′ Cominciata!
Buon pomeriggio da Enrico Longo e Ideawebtv.it, è tutto pronto a Caramagna Piemonte per Elledì FC-San Bernardo. Dirige la sfida Giacomo Pelosi di Pinerolo.