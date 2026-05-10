Frabosa Soprana: concerti, spettacoli e masterclass internazionali con il Festival Contaminazioni

Per il dodicesimo anno consecutivo, il Festival Contaminazioni trasforma Frabosa Soprana, piccolo borgo piemontese in provincia di Cuneo, in un laboratorio artistico diffuso dove musica, teatro e immaginazione si incontrano e si contaminano.

Per quasi un mese il paese risuona e si trasforma: balconi, cortili, botteghe e palazzi diventano piccoli palcoscenici diffusi, attraversati dalle note di oltre 250 musicisti provenienti da tutto il mondo. Il borgo ai piedi delle Alpi Liguri si anima in ogni suo spazio diventando crocevia di artisti, docenti e giovani talenti italiani e internazionali.

Dal 28 giugno al 26 luglio 2026, il Festival Contaminazioni propone un calendario ricco e trasversale, capace di unire spettacolo e formazione. Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione: il racconto teatrale e musicale “L’ultimo gigolò”, dedicato alla figura leggendaria di Porfirio Rubirosa; la rilettura ironica e contemporanea dei Promessi Sposi, dove autore e personaggi si confrontano superando i confini del tempo; il concerto letterario “L’Opera in Noir”, che svela il lato oscuro della lirica; il suggestivo “Concerto a Sorpresa in Bianco”, ormai evento simbolo del Festival, l’omaggio a Mina con Mille Bolle blu (Elena Giardina e l’Orchestra ECLETTICA) e il ritratto intenso e inedito di Marilyn Monroe in “Marilyn: i due volti del mito” a 100 anni dalla nascita della diva.

Accanto a questi, spettacoli per famiglie, omaggi alla grande musica italiana, incursioni nella contemporaneità e momenti di pura meraviglia — come lo spettacolo di magia Andy Magic — rendono il programma vario e coinvolgente, capace di parlare a pubblici diversi.

Parallelamente agli spettacoli del Festival CONTAMINAZIONI, si svolgono i Corsi di Perfezionamento Musicale che ogni anno richiamano giovani talenti internazionali desiderosi di perfezionarsi al fianco di docenti d’eccellenza provenienti da istituzioni come il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro alla Scala di Milano, l’Arena di Verona, e numerosi conservatori italiani ed esteri, aggiungendo agli spettacoli appuntamenti di prove aperte, laboratori e concerti degli allievi.

CONTAMINAZIONI è un festival che mescola i linguaggi e le culture, che coniuga eventi ad opera di grandi professionisti con la passione contagiosa di migliaia di studenti, attori e ballerini che negli anni hanno animato le edizioni passate.

A partire dal 2015 il Festival Contaminazioni ha ospitato: 3.021 musicisti, attori e ballerini; 572 docenti provenienti dalle migliori realtà artistiche internazionali; 3.610 allievi da tutto il mondo; 315 spettacoli e concerti ad ingresso gratuito; 97 borse di studio assegnate.

CONTAMINAZIONI è anche impegno concreto: attraverso la campagna “Suono per Te”, ESTEMPORANEA sostiene giovani talenti con borse di studio, rinnovando anche nel 2026 il progetto “Le Borse di Viviana”, che unisce creatività, sostenibilità e supporto reale alla formazione.