Savigliano, è tutto pronto per una nuova imperdibile edizione di “Savix”

Ci siamo. Alle ore 18 di venerdì 8 maggio, a palazzo Muratori-Cravetta, scoccherà l’ora di “Savix-Comics & bricks” 2026, la manifestazione dedicata all’universo dei fumetti che animerà Savigliano per un intero weekend con nuove aree, allestimenti a tema, concerti, laboratori, cosplayer e tante novità.

Il taglio del nastro della quarta edizione, organizzata come sempre dal Comune di Savigliano, sarà già di per sé un momento di spettacolo: i presenti potranno assistere alla sfilata a tema a cura degli alunni dell’I.I.S. “Cravetta-Marconi” e all’esibizione canora del coro “Once Upon a Choir”.

Sempre a palazzo Cravetta sarà possibile vedere i grandi monumenti del mondo prendere vita nella mostra “Monumentini” di Luca Petraglia, ovvero l’arte e l’architettura nei mattoncini Lego, «un viaggio tra arte e creatività da vivere con gli occhi di un bambino e il cuore pieno di stupore». Apertura fino al 28 giugno (il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato; aperture straordinarie l’1 e il 2 giugno dalle 10 alle 19).

Savix entrerà poi nel vivo fin dal mattino di sabato 9 maggio. Scorrendo il programma – gratuito – del Main stage, ovvero il grande palco principale allestito in piazza Cavour, dalle 10 alle 11.30 le Huntrix di K-Pop Demon Huntersproporranno uno show tribute live dedicato alle canzoni e alle coreografie di Golden. Alle 15.30 arriverà il doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo, una delle guest star dell’edizione 2026: prenderà parte ad un talk, seguito dal meet and greet in area media. Seguirà, alle 18, Chef hiro, che proporrà uno show cooking (con meet and greet in Area Japan).

La domenica, 10 maggio, salirà sul Main stage il coro Once upon a Choir, per offrire un’esibizione canora a tema. Alle 15 si terrà la premiazione dei concorsi indetti dal Corriere di Savigliano e Papersera, in memoria dell’indimenticato giornalista saviglianese Francesco Gerbaldo, a cui è dedicata la manifestazione. Mentre alle 16.30 sarà la volta dell’attesa e scenografica Gara cosplay, a cura di Cosplay Italia. Chiuderà l’edizione 2026 di Savix il concerto gratuito del “capitano” Giorgio Vanni, ormai habituè dell’evento.

Questo il programma del Main stage. Ma, come ormai noto, Savix invaderà ancora una volta l’intero centro storico di Savigliano: da piazza Turletti (Media stage, con laboratori, talk, e meet&greet) a piazza del Popolo – Area games – in cui sarà possibile provare giochi da tavolo, giochi di ruolo, tornei di Magic e tornare bambini con i cabinati Arcade. Dall’Area Japan, sotto l’Ala polifunzionale, all’Artist Alley di piazza Cesare Battisti, che in collaborazione con Papersera e Linea Cinetica ospiterà grandi nomi del mondo del fumetto e dell’illustrazione. Nell’Area Expo di piazza Santarosa e via Sant’Andrea sarà possibile trovare un’ampia offerta di fumetti, manga, figures, funko pop, gadget, videogiochi, carte collezionabili e merchandising ufficiale.

Una delle annunciate novità dell’edizione di quest’anno è la nuova “casa” dell’Area Bricks, ovvero il chiostro seicentesco dell’ex Convento di Santa Monica, ora sede decentrata dell’Università di Torino: quasi 250 metri di portici che ospiteranno oltre 80 espositori, ansiosi di stupire mostrando le loro enormi collezioni, gli stupendi diorami e le incredibili MOC realizzate, tra aneddoti e trucchi da vero builder professionisti. L’area sarà aperta dalle 14 alle 19 del sabato e dalle 10 alle 18.30 della domenica.

L’Area cosplay di piazza del Popolo cresce e si arricchisce. Dopo il successo delle scorse edizioni tornerà la Binks’ Family, con cosplayer One Piece, e con loro sbarcherà per la prima volta lo Shinobi Team, la community cosplay dedicata all’universo di Naruto. Ma ci saranno anche Cosplay Italia, il Doctor Who Italian Fan Club, Galaxy Blades con le loro spade laser, Ghostbusters Italia – Sezione Piemonte – con il loro Marshmallow Man gigante, Heroes Bus Italian Fan Club con un autobus pieno di supereroi, e The World Avengers con un incredibile gruppo Marvel.

Quest’anno Savix avrà anche un’Area mostre. I portici di via Beggiami e lo spazio “Il Sogno dei Gerba” diventeranno una galleria dedicata alla “Nona arte”, con due mostre realizzate insieme all’associazione Papersera. La prima è “Cronache di una copertina”, 16 cover della testata Papersera firmate da Alessio Coppola e curate dal compianto Francesco Gerbaldo. La seconda è Zero Barra Trenta: l’Associazione Papersera celebra i trent’anni di “Paperinik New Adventures” con un volume che raccoglie 25 illustrazioni inedite, esposte per la prima volta proprio a Savix.

Oltre che sui canali social della manifestazione, il programma completo e tutte le informazioni dettagliate sui diversi appuntamenti sono disponibili su www.savixcomicsandbricks.it.

Il programma di “Savix-Comics & bricks” 2026

MAIN STAGE – piazza Cavour

SABATO 9 MAGGIO

10.00-11.30: Huntrix – Demon Hunters, spettacolo

15.30-16.30: Maurizio Merluzzo, talk + meet and greet (in Area Media)

18.00-19.00: Chef hiro, show cooking + meet and greet (in Area Japan)

DOMENICA 10 MAGGIO

10.15-11.00: Once upon a Choir, esibizione coro

15.00-16.00: premiazione concorsi Corriere e Papersera

16.30-18.00: gara Cosplay, a cura di Cosplay Italia

18.00-20.00: Giorgio Vanni, concerto

ARTIST ALLEY – piazza Cesare Battisti

SABATO 9 MAGGIO

15.00-16.30: Disegno Disney, workshop con Emmanuele Baccinelli (presso Area Media)

16.30-17.30: Portfolio Review, con Coppola – Cesarello – D’Ippolito (Disney/Topolino) Giardo (Tex, Justice League) – Corti (Dir. Ed. della Kleiner Flug). Iscrizione su Eventbrite.

17.00-18.00: Disegno kids, workshop con Federico Butticè (presso “Il sogno dei Gerba”).

DOMENICA 10 MAGGIO

10.30-11.30: Disegno kids, workshop con Emmanuele Baccinelli (presso “Il sogno dei Gerba”).

12.15-13.30: Aperitivo Disney con l’autore – Il ritorno di Super Pippo, con Andrea Malgeri e Andrea Maccarini (Area Media, presso Caffè Intervallo).

16.30-17.30: Portfolio Review, con Coppola – Cesarello – D’Ippolito, Giardo, Corti. Iscrizione su Eventbrite.

AREA MEDIA – piazza Turletti

SABATO 9 MAGGIO

10.00-11.30: Costruiamo insieme la città ideale, workshop di Andrea Brickoso. Iscrizione su Eventbrite.

11.30-12.30: Disegnare senza saper disegnare, workshop di Federico Cecchin

15.00-16.30: Disegno Disney, workshop con Emmanuele Baccinelli

16.45-17.45: Meet & Greet con Maurizio Merluzzo

DOMENICA 10 MAGGIO

11.15-12.15: Harry Potter – gli errori da evitare nella nuova serie, talk con Lo Scribacchino. Iscrizione su Eventbrite.

12.15-13.30: Aperitivo Disney con l’autore – Il ritorno di Super Pippo, con Andrea Malgeri e Andrea Maccarini. (Area Media, presso Caffè Intervallo).

14.30-15.30: il Game Thinking e il potere formativo dei videogiochi, talk con Marco Mazzaglia. Iscrizione su Eventbrite.

16.00-17.00: La via del guerriero – tensione tra spiritualità e combattimento, talk a cura di Scuola Bushido. Iscrizione su Eventbrite.

AREA JAPAN – Ala polifunzionale

SABATO 9 MAGGIO

10.30-11.30: Japanese Tea Conference. Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

14.00-15.00: Corso di disegno manga (+13 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

15.00-17.00: Workshop di Temari. Iscrizione a: [email protected] .

15.15-16.15: Corso di lingua giapponese (kids 6-12 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

17.30-18.30: Seminario Bonsai. Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

19.00-20.00: Meet and Greet Chef Hiro. Ingresso libero.

DOMENICA 10 MAGGIO

10.00-12.00: Workshop di Temari. Iscrizione a: [email protected] (costo: 30 euro).

10.00-11.30: Corso di acquerello giapponese. Iscrizione a: [email protected] .

11.45-12.45: Corso di lingua giapponese (+ 13 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

14.00-15.00: Corso di disegno manga (kids 6-12 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

15.00-17.00: Workshop di Temari. Iscrizione a: [email protected]

15.15-16.15: Japanese Sake Conference. Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

16.30-17.30: Corso di lingua giapponese (+ 13 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

ARTI MARZIALI – Ala polifunzionale

SABATO 9 MAGGIO

16.00-17.00: Workshop Mini-Ninja (kids 3-5 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

17.00-18.00: Workshop sulla difesa personale. Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

DOMENICA 10 MAGGIO

10.00-11.00: Workshop Judo (+ 6 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

11.00-11.30: Workshop Mini-Ninja (kids 3-5 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

11.30-12.30: Talk Educazione motoria. Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

15.00-16.00: Workshop “La via della mano vuota” (+ 9 anni). Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

17.00-17.30: Dimostrazione di difesa personale. Iscrizione su Eventbrite (gratuito).

AREA GAMES – piazza del Popolo

Giochi da tavolo per famiglie, ragazzi ed adulti: sabato dalle 10.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 17.30. Gioco libero.

Sessioni di Gioco di Ruolo: sabato dalle 10.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 17.30. Richiesta prenotazione.

Torneo di Beyblade: sabato dalle 11.00 alle 19.00 e domenica dalle 11.00 alle 17.30. Richiesta iscrizione (costo 5 euro).

Tornei Magic formato standard: sabato dalle 11.00 alle 19.00. Info e iscrizione: stand Intavolando.

Tornei Magic formato Commander team cup: domenica dalle 11.00 alle 17.30. Info e iscrizione: stand Intavolando.