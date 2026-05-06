Festa del Vino: ad Alba un viaggio nei vitigni autoctoni del Piemonte

Il centro storico di Alba ospita una nuova edizione della Festa del Vino – Vitigni Autoctoni del Piemonte, l’evento firmato Go Wine che celebra la biodiversità viticola regionale attraverso degustazioni, incontri con i produttori e approfondimenti dedicati alla cultura del vino. L’appuntamento è in programma domenica 24 maggio, dalle 11 alle 19, con un percorso diffuso che trasformerà la città in una grande enoteca a cielo aperto.

Oltre 90 cantine e più di 40 vitigni autoctoni saranno protagonisti della giornata, raccontati direttamente dai produttori ai banchi d’assaggio. Un’occasione per scoprire non solo i vini, ma anche i territori, le storie e il lavoro delle aziende che custodiscono questo patrimonio unico.

La Festa del Vino nasce per valorizzare la ricchezza del vigneto piemontese, dando voce sia alle varietà più celebri – Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Arneis, Timorasso – sia a quelle più rare e affascinanti, come Baratuciat, Bian Ver, Uvalino, Becuet, Caricalasino, Chatus, Rossese bianco e molte altre. Un viaggio che attraversa l’intero Piemonte del vino, tra tradizione, ricerca e identità.

Accanto ai banchi d’assaggio, saranno presenti enoteche tematiche dedicate a un grande vitigno italiano e a un Paese ospite. Per questa edizione, gli ospiti speciali sono:

Il Vermentino in Italia , vitigno “tirrenico” per eccellenza, raccontato attraverso una selezione di etichette da Liguria, Toscana, Sardegna e altre regioni.

, vitigno “tirrenico” per eccellenza, raccontato attraverso una selezione di etichette da Liguria, Toscana, Sardegna e altre regioni. Il Portogallo, undicesimo produttore mondiale, con una selezione di vini provenienti dalle principali aree viticole: dal Vinho Verde al Douro, dal Porto all’Alentejo. Un Paese che custodisce oltre 250 vitigni autoctoni, alcuni dei quali saranno presentati in una enoteca esclusiva.

La giornata sarà arricchita da tre masterclass dedicate ad approfondimenti tematici:

Ore 11.30 – 60 anni di Doc in Italia (1966‑2026) Degustazione inaugurale con Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino, Vernaccia di San Gimignano, Frascati, Ischia.

Degustazione inaugurale con Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino, Vernaccia di San Gimignano, Frascati, Ischia. Ore 15.00 – Portogallo nel calice Un viaggio tra territori, storia e vitigni, con degustazione di 5 vini.

Un viaggio tra territori, storia e vitigni, con degustazione di 5 vini. Ore 17.00 – La Nascetta del Comune di Novello Approfondimento dedicato al bianco di Langa, con degustazione di 4 vini.

Nel pomeriggio sarà inoltre allestita una lounge esclusiva dedicata ai vini che per primi ottennero la denominazione d’origine in Italia, con una selezione di etichette simbolo dei 60 anni delle Doc.

La Festa del Vino si conferma un evento di grande impatto, capace di riunire in un unico contesto vini spesso introvabili, produttori da incontrare di persona e un percorso di degustazione che celebra la biodiversità e la cultura vitivinicola piemontese.