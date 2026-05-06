Confapi Cuneo celebra la III Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 al Castello di Guarene con istituzioni e imprese associate

Venerdì 8 maggio 2026, Confapi Cuneo, l’associazione datoriale di categoria delle PMI della Provincia Granda, organizza un evento dedicato alle eccellenze imprenditoriali in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Un appuntamento che intende valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e creativo delle aziende associate del territorio cuneese.

L’incontro riunirà imprenditori, rappresentanti istituzionali, scuole, università e stakeholder dei settori wine e agrifood, con l’obiettivo di valorizzare e conoscere le eccellenze locali made in Italy, condividere esperienze e buone pratiche e rafforzare la visione comune sul futuro del sistema produttivo del territorio. La Giornata diventa così un luogo di dialogo tra economia, cultura e formazione, in linea con la missione di Confapi Cuneo di sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale.

Durante la serata verrà conferito il Premio “Confapi Cuneo, Eccellenza italiana nel mondo”, destinato a una realtà imprenditoriale che si è distinta per reputazione internazionale, capacità di innovare e contributo alla diffusione della cultura produttiva cuneese. E il Premio “CONFAPID Cuneo 2026”, conferito dal Gruppo Imprenditoria Femminile di Confapi Cuneo a una imprenditrice che si distingue per determinazione, dedizione al lavoro, leadership femminile ed esempio positivo per le nuove generazioni.

La scelta del Castello di Guarene, luogo simbolo di storia e arte nel cuore delle Langhe, sottolinea il legame tra bellezza, cultura e capacità produttiva: elementi che rappresentano la bellezza della Provincia di Cuneo che ricopre un’ampia area ricca di unicità che dalle Alpi alle Langhe e rendono, forse più altri territori, il Made in Italy un marchio riconosciuto e apprezzato nel mondo. Nel salone d’onore, verranno promosse aziende e prodotti in una sorta di “Vetrina Italia” delle eccellenze imprenditoriali.