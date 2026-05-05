Mondovì Volley chiamato all’organizzazione delle finali regionali U14 femminile e U15 maschile

Saranno ancora Mondovì ed il Monregalese ad ospitare, domenica 10 maggio, le “Final Four” regionali di pallavolo, categorie Under 14 femminile e Under 15 maschile. Il sodalizio presieduto da Pier Domenico Ravera ha infatti ottenuto l’organizzazione della manifestazione dalla FIPAV Piemonte, vedendo premiata la logistica già sperimentata nella scorsa stagione.

I campi scelti per le gare saranno il Palamanera e il Palaitis di Mondovì, unitamente al Palatomatis di Villanova Mondovì e alla Palestra comunale di Vicoforte. Nei quattro palazzetti si svolgeranno le quattro semifinali, alle 10 del mattino, mentre nel pomeriggio si svolgeranno le finali e le premiazioni.

Per la categoria Under 14 femminile, le campionesse in carica e padrone di casa della Mon.Vi. Bam Rossa inizieranno la loro difesa del titolo con un remake perfetto della sfida dello scorso anno: alle 10 nella palestra di Vicoforte la semifinale sarà contro la Vol-Ley Academy Volpiano. Allo stesso orario al Palamanera si troveranno di fronte Club76 MTS Santena e In Volley Torinoggi.it.

Sempre nell’impianto vicese si disputerà la finale 3°-4° posto, in programma alle 15.45. L’atto finale della manifestazione, la finale 1°-2° posto, si svolgerà alle 17.30 al Palamanera e seguirà la finale maschile.

E parlando di categoria Under 15 maschile, anche qui tanti sono i motivi di interesse. Le semifinali del mattino saranno Volley Parella Torino-BCC Volley Olimpia Aosta (che disputa il campionato regionale piemontese in questa categoria) al Palaitis e Pallavolo La Bollente Acqui Terme-Lab Travel Mercatò Cuneo a Villanova Mondovì.

Nel pomeriggio, alle 15 il Palamanera di Mondovì ospiterà la finale 1°-2° posto, mentre il Palaitis sarà teatro della finale 3°-4° posto alle 15.45. Entrambe le Final Four mettono in palio non solo il titolo regionale, ma anche il prestigiosissimo pass per le Finali Nazionali: quelle maschili si disputeranno a Capo di Leuca (LE), dal 25 al 31 maggio, quelle femminili nelle stesse giornate ad Agropoli (SA).