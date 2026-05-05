Connessioni 2026, ad Alba arriva la professoressa Maria Chiara Carrozza

Per Connessioni 2026 l’appuntamento della settimana è dedicato a uno dei temi più affascinanti e attuali della ricerca contemporanea: il rapporto tra robotica, intelligenza artificiale generativa e interfacce brain‑to‑computer (BCI). L’incontro si terrà venerdì 8 maggio alle ore 21, nella Sala Beppe Fenoglio ad Alba. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Protagonista della serata sarà la professoressa Maria Chiara Carrozza, fisica, docente ordinaria di Biorobotica e Bioingegneria presso l’Università degli Studi di Milano‑Bicocca. Figura di riferimento nel panorama scientifico italiano, Carrozza guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le frontiere della ricerca che stanno ridefinendo il rapporto tra esseri umani e tecnologie intelligenti.

L’incontro offrirà una panoramica sulle nuove possibilità aperte dall’integrazione tra sistemi robotici avanzati, modelli di intelligenza artificiale generativa e dispositivi capaci di leggere e interpretare l’attività cerebrale. Un dialogo che tocca scienza, etica, futuro del lavoro e qualità della vita, con uno sguardo rivolto alle applicazioni concrete e alle sfide che attendono la società.

Un appuntamento di grande rilievo per la rassegna Connessioni 2026, che continua a portare ad Alba protagonisti di primo piano del pensiero contemporaneo.