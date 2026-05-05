Presentato “Regala un Sorriso 2026” – Dove il bene fa stare bene (VIDEO)

Cinque anni fa tre amici uniti dalla passione per il calcio decisero che fare del bene poteva diventare qualcosa di concreto, misurabile, capace di cambiare la vita di bambini malati e delle loro famiglie. Da quell’intuizione è nata Regala un Sorriso Piemonte ODV, oggi un’ associazione strutturata, riconoscibile, capace di mobilitare oltre 1.500 persone e di raccogliere più di 150.000 euro in attrezzature donate all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno e all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Ieri sera, nella Sala Giunta Bogetti-Borri del Comune di Sommariva del Bosco, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 ha riunito sindaci, assessori, medici, rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e volontari: una platea che da sola racconta quanto il progetto sia diventato un punto di riferimento per l’intero territorio di Langhe e Roero e non solo. A condurre la serata è stato Claudio Calorio, che ha saputo dare ritmo e calore a ogni intervento.

LE VOCI DELLA CONFERENZA

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, tramite messaggio video: Ha fatto pervenire il suo saluto attraverso un videomessaggio, ribadendo la vicinanza della Regione Piemonte a Regala un Sorriso: un’associazione che fa del bene, valorizza uno splendido territorio e aiuta le famiglie e le persone che ne hanno più bisogno.

Carmelo Franceschini, Presidente e co-fondatore di Regala un Sorriso Piemonte ODV: Ha ripercorso cinque anni di crescita straordinaria: da tre amici si è formata una rete di 17 eventi annuali e migliaia di persone che hanno sentito parlare dei bambini negli ospedali. Ha citato le collaborazioni nate lungo la strada: ANIDA, Respiro Libero Onlus, Neuroland, gli Amici del Sorriso di Cherasco, l’associazione Le Nuvole e l’Ordine degli Avvocati di Torino. Ha ricordato con orgoglio l’incontro con Papa Francesco e, quest’anno, con Papa Leone, ai quali sono stati donati il miele Amél’Amèl di Sommariva Bosco e un libro sul Santuario della Beata Vergine. «Il Papa è rimasto colpito e ha scritto al Comune di Sommariva del Bosco», ha annunciato Franceschini, sottolineando come il territorio sia oggi riconosciuto anche in Vaticano grazie al lavoro dell’associazione. Ha inoltre ringraziato il Presidente della Croce Rossa Italiana Carlo Tonante, che ha messo a disposizione dell’associazione mezzi e risorse economiche, confermando una sinergia sempre più preziosa tra le realtà del volontariato del territorio. Ha concluso con un sentito ringraziamento a tutti i sindaci dei Comuni presenti, il cui sostegno è considerato linfa vitale per la crescita del progetto.

Daniele Sobrero, presidente onorario e co-fondatore di Regala un Sorriso Piemonte ODV: Ha aperto il suo intervento con una dichiarazione d’intenti: «Vogliamo fare qualcosa di extra». Ha illustrato la forza della rete costruita attorno al progetto, con 15 Comuni coinvolti insieme a privati e aziende del territorio, sottolineando come si tratti di una grande squadra aperta dove tutti trovano il proprio spazio. Ha ricordato con soddisfazione il risultato della Corrida Solidale di Sommariva Bosco. Ha confermato l’obiettivo di superare i 200.000 euro complessivi, anche grazie alla richiesta — arrivata con largo anticipo — di un mammografo di ultima generazione. Ha anticipato che il 24 maggio avverrà la consegna del primo macchinario dell’anno, un ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico, e ha ricordato con orgoglio come l’Ospedale di Verduno figuri tra gli otto migliori ospedali pediatrici d’Italia. Ha poi sottolineato il legame speciale con il Vaticano, presente al fianco dell’associazione da cinque anni: Papa Leone ha fatto domande sull’associazione, ha autografato le maglie, e ogni anno verrà consegnata una maglia autografata dal Papa al Comune o all’azienda più solidale. «Il fine è sempre aiutare: fare del bene ci fa stare bene», ha concluso. Ha infine svelato uno scoop ancora in via di definizione: si sta lavorando a un grande concerto con un artista di fama nazionale nell’ambito del festival Collisioni.

Vincenzo Pizzonia, co-fondatore di Regala un Sorriso Piemonte ODV: Ha voluto sottolineare come tutto nasca da una profonda amicizia con Carmelo e Daniele, e ha rivolto un ringraziamento commosso alle mogli dei tre fondatori: «Togliamo tempo alla nostra famiglia, e loro ce lo permettono». Ha poi invitato i sindaci presenti a continuare a valorizzare il territorio, passando quindi in rassegna tutti gli eventi in programma per l’edizione 2026.

Sindaco Marco Pedussia, Comune di Sommariva del Bosco: Ha ringraziato i presidenti delle associazioni presenti e ha definito Regala un Sorriso un contributo fondamentale per l’amministrazione comunale. Ha annunciato un ulteriore evento previsto nel territorio di Sommariva Bosco, sottolineando come la presenza di un’iniziativa così radicata rappresenti uno stimolo per tutta la comunità.

Assessore Tibaldi, Comune di Alba, in rappresentanza del Sindaco Alberto Gatto: Ha portato i saluti del Sindaco di Alba e ha rimarcato come il territorio cuneese abbia «un cuore grande». Ha assicurato la piena partecipazione di Alba agli eventi in calendario, auspicando che l’edizione 2026 si traduca in una raccolta fondi ancora più significativa.

Giovanni Fogliato, Sindaco di Bra Presidente dei sindaci ASL CN2: Ha evidenziato l’eccellenza dell’Ospedale di Verduno nel panorama della sanità piemontese, parlando di «sanità di prossimità» come di una cultura da coltivare e seminare. Ha elogiato l’associazione come esempio concreto di questa filosofia: credere nella salute vicino a casa significa investire in essa anche attraverso gesti di solidarietà.

Vice-sindaco Ferrondi, Comune di Cherasco: Ha ricordato che un ospedale è di tutti e che tutti hanno il dovere di aiutarlo. Ha descritto il territorio come «laborioso per regalare un sorriso» e ha invitato la platea a sentirsi parte attiva di un progetto che appartiene all’intera comunità: «Insieme regaliamo un sorriso a tante persone».

Dott. Luca Burroni, Direttore sanitario AslCn2: Ha affrontato con franchezza il tema del reclutamento del personale sanitario, segnalando come il territorio fatichi talvolta ad attrarre specialisti. Ha però sottolineato che grazie anche al lavoro di Regala un Sorriso l’ospedale ha potuto mettere al centro il paziente: «Umanizzazione significa sorridere, mangiare bene e offrire un bel panorama ai pazienti». Ha ringraziato l’associazione per le donazioni di macchinari di grande valore clinico.

Dott. Enrico Guercio, Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Verduno: Ha fatto il punto sulle attrezzature già operative: gli ecografi donati con formazione inclusa, la macchina per la fototerapia, tre dispositivi CPAP per i neonati prematuri e lo spirometro con relativo percorso formativo. Ha annunciato che oltre 300 bambini l’anno vengono oggi a fare ecografie a Verduno, e che il secondo ecografo, destinato al Pronto Soccorso Pediatrico, sarà consegnato il 24 maggio.

Antonio Genovese, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino: Al suo terzo anno di partecipazione, ha testimoniato come la collaborazione con Regala un Sorriso sia cresciuta in intensità e coinvolgimento. Ha anticipato la presenza dell’Ordine sia il 24 maggio che il 13 giugno e ha annunciato che i consiglieri saranno invitati a donare direttamente alla causa.

Maratoneti Albesi: Il rappresentante ha descritto la corsa podistica non competitiva ¼ di Vinum, circa 8 km con partenza da Piazza Cagnasso ad Alba il 24 maggio, come un piccolo ma significativo contributo alla causa: «Diventi una persona migliore facendo volontariato». La gara è aperta anche ai bambini, con un ricco pacco gara per tutti i partecipanti.

Francesco Repice, giornalista RAI: Presente con un messaggio audio, il noto telecronista RAI ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, invitando a valorizzare il territorio e confermando la presenza dei Giornalisti RAI tra le squadre in campo il 23 maggio a Sommariva Perno.

Il presentatore Claudio Calorio ha ricordato il valore simbolico e umano dell’intera iniziativa: «I bambini e gli anziani sono le figure che ci danno le soddisfazioni più grandi». Ha sottolineato l’importanza di far conoscere queste iniziative anche ai turisti che visitano il territorio, e ha auspicato una collaborazione continuativa nella manutenzione e nel miglioramento dei reparti ospedalieri. I ringraziamenti finali hanno coinvolto tutti i sindaci dei Comuni presenti, riconosciuti come pilastri indispensabili di una rete di solidarietà che continua a crescere.

Un momento di particolare intensità emotiva ha riguardato l’annuncio del mammografo di ultima generazione, obiettivo principale dell’edizione 2026. Il costo dello strumento è elevato, ma la sua importanza è doppia: da un lato la prevenzione oncologica per le donne del territorio, dall’altro un messaggio simbolico potente, perché accanto ai piccoli degenti ci sono sempre le loro mamme, e Regala un Sorriso vuole regalare un sorriso a tutta la famiglia.

CALENDARIO DEGLI EVENTI 2026

Sabato 16 maggio, Bra, Stadio Attilio Bravi:

Ore 15.00, Quadrangolare del Gemellaggio con Alba, Bra, Böblingen e Tourrettes-sur-Loup. Ore 20.00, Cena Benefica Solidale presso la Scuola Salesiana.

Venerdì 22 maggio, Sommariva Bosco:

Visita della Nazionale dello Stato della Città del Vaticano.

Sabato 23 maggio, Sommariva Perno, Stadio Dino Tibaldi:

Ore 15.00, Quadrangolare del Sorriso: Sport in Vaticano, Giornalisti RAI, Nazionale Forense Italiana, Nazionale Sicurezza sul Lavoro. Ore 20.00, Cena Solidale in Piazza.

Domenica 24 maggio, Verduno, Ospedale Michele e Pietro Ferrero:

Ore 9.30, Consegna ufficiale dell’Ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico. Concerto dell’Orchestra “Crome in Movimento”.

Domenica 24 maggio, Alba, Piazza Cagnasso:

Ore 9.00, ¼ di Vinum Maratona, corsa podistica non competitiva di circa 8 km a favore di Regala un Sorriso, aperta anche ai bambini.

Domenica 31 maggio, Bra, Teatro Politeama:

Ore 21.00, Commedia “Diciamoci la Verità” della Compagnia Teatrale Piccolo Teatro di Bra.

Sabato 6 giugno, Caramagna Piemonte, Impianti Sportivi:

Ore 14.00, Festa di Regala un Sorriso: torneo con bambini, Squadre Femminili e Vecchie Glorie. Ore 20.00, Cena Solidale.

Sabato 13 giugno, Roreto di Cherasco, Centro Sportivo:

Ore 14.30, Triangolare del Sorriso: Ordine Avvocati di Torino, ASL CN2, Vecchie Glorie. Torneo giovanile e Ragazzi Speciali, Giornata dell’Inclusione. Ore 20.00, Cena Solidale in Piazza.

13 Settembre, Neive: Evento in via di definizione.

VIDEOINTERVISTE