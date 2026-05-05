Alba: inaugurata la panchina viola per la sensibilizzazione sulla fibromialgia

Questa mattina, martedì 5 maggio, la Città di Alba ha inaugurato in corso Matteotti, nei pressi dell’ex ospedale, la nuova panchina viola dedicata alla sensibilizzazione sulla fibromialgia, patologia cronica che colpisce circa 3 milioni di persone in Italia.

La panchina, accompagnata da una targa, rappresenta un segno concreto di attenzione verso chi convive con questa condizione spesso invisibile e ancora poco riconosciuta, oltre che un invito alla cittadinanza a informarsi e comprendere meglio la malattia e il suo impatto sulla vita quotidiana.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco Alberto Gatto, l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la consigliera del Comune di Cravanzana Isira Brovia, la referente regionale Silvia Casetta e la referente della sezione Alessandria-Asti-Novara Simona Degiorgi del Comitato Fibromialgici Uniti Italia ODV.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno promosso dall’associazione CFU Italia che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da questa patologia e che lavora per favorire una maggiore conoscenza della fibromialgia, anche grazie a un comitato medico composto da circa cinquanta professionisti specializzati.

La fibromialgia è una condizione cronica caratterizzata da dolore muscolare diffuso, stanchezza persistente, disturbi del sonno e difficoltà cognitive. Non essendo visibile né facilmente diagnosticabile attraverso esami strumentali, è spesso sottovalutata, con importanti ricadute sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora Donatella Croce: «Abbiamo voluto posizionare la panchina per dare visibilità, attenzione e supporto a chi soffre di questa patologia cronica ancora troppo poco conosciuta, diagnosticata e curata. Si trova non a caso accanto all’ex ospedale, uno spazio che nei prossimi anni diventerà Casa della Comunità, un luogo di riferimento per una medicina sempre più vicina ai cittadini. Ringraziamo l’Ufficio Tecnico comunale e le realtà del territorio per il supporto: Litea per la targa, Cmn per la verniciatura della panchina e Albaverde per le fioriere, tutte aziende albesi che hanno offerto gratuitamente le proprie prestazioni dimostrando grande sensibilità verso il tema».

Durante la Giornata Mondiale della Fibromialgia il 12 maggio Alba, inoltre, illuminerà le sue torri di viola.