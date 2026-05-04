L’Étape Italy by Tour de France ed Enel insieme per la promozione della sostenibilità in occasione de L’Étape Piemonte

L’Étape Italy by Tour de France annuncia la partnership con Enel, primo operatore privato al mondo nel settore delle rinnovabili con obiettivo Zero Emissioni al 2040. Reti, rinnovabili e clienti sono i pilastri della strategia su cui l’Azienda si impegna quotidianamente, seguendo i valori che la guidano verso un modello energetico sostenibile.

L’accordo rappresenta un elemento di sviluppo per L’Étape Italy, format che rafforza la propria dimensione internazionale e la propria attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del territorio. La collaborazione sarà attivata in occasione della prossima edizione de L’Étape Piemonte, in programma a Entracque (CN) il 31 maggio, un territorio che ospita anche la centrale Enel Luigi Einaudi, il più grande impianto idroelettrico d’Italia, nonché uno dei più potenti d’Europa.

La partnership si inserisce nel più ampio impegno di Enel nella promozione della transizione energetica attraverso soluzioni più pulite ed efficienti, proteggendo così l’ambiente e costruendo un futuro sostenibile e migliore per tutti. Nel quadro della collaborazione, Enel sarà presente all’interno del villaggio evento con iniziative informative e divulgative rivolte al pubblico, finalizzate a promuovere la cultura della sostenibilità e della mobilità responsabile.

L’Étape Italy, evento ufficiale del Tour de France dedicato al ciclismo amatoriale, conferma così il proprio ruolo di iniziativa sportiva internazionale capace di coniugare attività agonistica, valorizzazione del territorio e promozione di modelli sostenibili.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità di collaborazione su valori condivisi legati alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori” – dichiara Flavio Borgna, Presidente di EPT – Eventi Persone Territorio, organizzatrice dell’evento – “Il ciclismo, per sua natura, esprime un equilibrio virtuoso tra attività sportiva, contesto ambientale e prestazione, contribuendo così a promuovere modelli di interazione con il territorio più responsabili e sostenibili.”