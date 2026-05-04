Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Moretta sul contenzioso di piazza Europa

Il Comune di Moretta ha vinto la causa davanti al Consiglio di Stato relativa alla vertenza con la ditta Vema (già Fravema), chiudendo definitivamente un contenzioso lungo e complesso, ereditato dalle amministrazioni precedenti quelle guidate dal sindaco Gatti. La sentenza, pronunciata il 27 aprile e ufficializzata il 28, ribalta l’esito del primo grado e stabilisce che nulla è dovuto da parte dell’ente.

La vicenda riguardava la convenzione urbanistica legata all’intervento di riqualificazione dell’area di Villa Salina e alla realizzazione della piazza pubblica, oggi piazza Europa. In primo grado il Tar Piemonte aveva condannato il Comune al pagamento di circa 287 mila euro più interessi, a fronte di una richiesta complessiva superiore ai 350 mila euro.

Durante il Consiglio comunale di mercoledì sera, il sindaco Gianni Gatti ha commentato con soddisfazione l’esito della causa: «Avevamo in sospeso questa sentenza e finalmente è arrivata: abbiamo vinto. Nulla è dovuto alla ditta. È un grande successo per questa amministrazione, che ha lavorato e creduto di avere ragione in un contesto complesso».

Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore del percorso intrapreso: «Si trattava di un contenzioso ereditato dal passato, che abbiamo portato avanti con coraggio e costanza insieme allo studio dell’avvocato Sergio Viale di Torino, dimostrando competenza e determinazione».

La sentenza ha inoltre un impatto positivo sui conti dell’ente: «Avevamo accantonato 160 mila euro per far fronte a un eventuale esborso – ha spiegato Gatti – ma la richiesta superava i 350 mila euro. Ora possiamo liberare queste risorse e destinarle nel modo migliore a favore della comunità».

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al risultato: «Un grazie all’avvocato, al segretario comunale, agli uffici e a tutta l’amministrazione per il lavoro svolto. È un risultato importante per Moretta».

Con questa decisione si chiude definitivamente una vicenda che per anni ha rappresentato un elemento di incertezza per il bilancio comunale, restituendo margini di programmazione e investimento per il futuro del territorio.

LA VICENDA

La vicenda riguarda la vertenza tra la ditta “Vema”, con sede a Moretta, Via Santuario n° 27/B e il Comune di Moretta. Nel 2003 veniva approvato, dall’allora amministrazione Prat, il progetto di libera iniziativa di Piano Esecutivo Convenzionato, presentato dalla allora Fravema per l’attuazione dell’importante intervento edilizio di Villa Salina, che prevedeva la riqualificazione dell’intera area con la realizzazione di due fabbricati, delle autorimesse interrate, un’area a parcheggio pubblico nonché la realizzazione di una nuova piazza collegata sia a Villa Salina sia alla storica piazza del Castello.

Il piano prevedeva la realizzazione di una piazza interna alla parte edificata e ritenuta dall’amministrazione allora in carica di particolare rilevanza; proprio in considerazione di ciò era stata inserita nella convenzione una norma derogatoria in virtù della quale venne stabilito di demandare all’amministrazione comunale la realizzazione diretta dell’intervento a fronte del versamento da parte del proponente del corrispettivo di 287 mila euro come desunto dal computo metrico.

L’importo è stato versato in due rate nel 2009.

Per la realizzazione della piazza le amministrazioni Prat e Banchio hanno acquisito alcune proposte progettuali anche attraverso il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Torino e predisposto un progetto preliminare di 390 mila euro, approvato nel 2011, cui hanno fatto seguito i progetti definitivo ed esecutivo, anch’essi regolarmente approvati nel 2012 ma mai né appaltati né realizzati.

Nel 2013 vennero avviati e via via realizzati alcuni interventi sull’area in questione, al fine di renderla in qualche modo fruibile, ma difformi dal progetto originario e dall’idea iniziale che prevedeva, tra le altre cose, un porticato di collegamento tra i due fabbricati. Il totale dei lavori, inaugurato nel 2016 con il nome di piazza Europa, è stato quantificato in sentenza in 100 mila euro.

Nel 2017 la Vema ha dunque presentato ricorso al Tar chiedendo la risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune, e la restituzione della somma a suo tempo versata, con tanto di interessi.

Il Tar del Piemonte, Sezione Seconda, aveva condannato il Comune di Moretta, nell’aprile 2024, alla risoluzione della convenzione di Pec con la ditta Fravema srl (ora Vema srl) e al pagamento di circa 287 mila euro più interessi alla stessa.