Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 10 maggio

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che propone anche per domenica 10 maggio la riscoperta del fascino senza tempo dei castelli piemontesi, custodi di storia, arte e tradizioni secolari. Dalle colline alle valli, queste straordinarie dimore raccontano un patrimonio unico, fatto di architetture imponenti, giardini suggestivi e racconti che attraversano i secoli.

Anche per la seconda domenica del mese di maggio, i visitatori di ogni età sono invitati a varcare portoni antichi e lasciarsi guidare in un viaggio affascinante tra sale affrescate, torri panoramiche e leggende locali, vivendo un’esperienza autentica nel cuore del Piemonte. Di seguito un elenco diviso per provincia di tutti i beni storici aperti domenica 10 maggio:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto con orario 14.30-18.30. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 13€.

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: intero 5€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html

Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: intero 4€. Info 0144 715151.

Giarole – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: intero 15 €.

https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: orario dalle 15.00 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint)

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: aolo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/conte-ballada-di-saint-robert.html

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: gratuito.

Cisterna d’Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: rievocazione Storica come anteprima della Giornata dei Castelli Aperti con la Corte dei Del Carretto che riceve i diplomatici francesi, mercatino di artigianato artistico e di attrezzature per rievocatori, pranzo di ispirazione medioevale, degustazioni di cibi e liquori medioevali a cura di Langamylove, dimostrazioni con armi antiche, tiro con la balestra, giochi e attività per piccoli e grandi, rievocatori storici in costume d’epoca a cura di Custodes Viarum APS.

Visite guidate teatralizzate alle ore 11.30 e 16.30. Ingresso: Intero 10€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.html

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: Mostra “Selvatica-Natura ed Arte in Festival” dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso: Intero 10€. Info: 015 0991868

Biella – Palazzo La Marmora: dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso: visite libere Intero 10€, visite guidate su prenotazione al Tel. 345 0697927 Intero 15€.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; [email protected].

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €. Prenotazione consigliata. Tel: 344 1966276; [email protected]

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html



PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: aperta solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri 338/9654524 e 340/8026232. In caso di maltempo e di cantiere attivo la torre rimarrà chiusa per motivi di sicurezza.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. 0172 601 60; [email protected]. Ingresso intero 5€.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio:dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: “Avventure al Castello ed alle misteriose cantine” visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso: Intero: 8€

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 4€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo – Casa Cavassa:orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 3,5 per Casa Cavassa. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta di € 2,5 per Casa Pellico.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 6 per La Castiglia. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Per tutto il periodo della manifestazione “Start/Storia Arte Saluzzo”, dall’11 aprile al 2 giugno, tutti i musei della città si potranno visitare a tariffa ridotta. € 2,5 per Torre Civica.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite ore 9.30 e ore 14.00. Prenotazione obbligatoria: [email protected] Ingresso intero 3€

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. La prenotazione è consigliata: [email protected] Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

PROVINCIA DI NOVARA

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774