“Volontari Formati e In-Formati”: a Busca un ciclo di incontri gratuiti per sostenere la terza età

L’associazione Volontari dell’Annunziata, nell’ambito dell’avviso di selezione per lo sviluppo di idee formative del CSV Cuneo Società Solidale ETS, propone un percorso formativo intitolato “Volontari Formati e In-Formati”. Il corso, completamente gratuito, è rivolto sia ai volontari già attivi sia a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato con competenza e sensibilità.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti pratici e psicologici per migliorare la qualità dell’assistenza e della relazione con le persone anziane, promuovendo una cultura della cura che metta al centro la dignità della persona.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso il salone “Spazio Anziani” – Casa della Salute di Busca, dalle ore 17:30 alle 19:30.

13 Maggio 2026: “Muoversi in sicurezza nella relazione d’aiuto” A cura della fisioterapista Dott.ssa Giulia Garelli . Un incontro dedicato alla mobilità e alle corrette pratiche fisiche per assistere l’anziano senza rischi.

A cura della fisioterapista . Un incontro dedicato alla mobilità e alle corrette pratiche fisiche per assistere l’anziano senza rischi. 09 Giugno 2026: “Relazioni, affetti e intimità in casa di riposo: conoscere la terza età” A cura della psicoterapeuta e psicoanalista Dott.ssa Michela Re . Un approfondimento sulla sfera emotiva e relazionale degli ospiti nelle strutture residenziali.

A cura della psicoterapeuta e psicoanalista . Un approfondimento sulla sfera emotiva e relazionale degli ospiti nelle strutture residenziali. 16 Giugno 2026: “La relazione con l’anziano: bisogni, confini, ascolto e gestione di situazioni delicate” A cura della psicologa Dott.ssa Francesca Tilotta . Un focus sulle tecniche di comunicazione e sulla gestione dei momenti di criticità.

A cura della psicologa . Un focus sulle tecniche di comunicazione e sulla gestione dei momenti di criticità. 30 Giugno 2026: “Il volontario nella rete: collaborazione e confronto” A cura della psicologa Dott.ssa Francesca Tilotta. Una riflessione sull’importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra i diversi attori del territorio

“Formare i volontari significa dare valore al loro tempo e garantire una presenza consapevole accanto ai nostri anziani,” spiegano gli organizzatori del percorso. “Questo corso è un’opportunità aperta a chiunque voglia fare la differenza nella nostra comunità.”

Info e Prenotazioni

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione per motivi organizzativi. Telefono/WhatsApp: 379 159 7895