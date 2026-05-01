Serie C Sky Wifi – Playout salvezza, Bra alla resa dei conti: a Sestri Levante il primo atto contro la Torres

Per il Bra è arrivato il momento della verità. La stagione 2025/26, vissuta tra difficoltà, trasferte infinite e un “campo di casa” che casa non è – il Sivori di Sestri Levante, teatro forzato delle gare interne – si decide ora, in un doppio confronto che vale la permanenza in Serie C Sky Wifi. La Torres è l’avversaria designata dal regolamento, e la gara d’andata in Liguria (sabato 2 maggio alle 18) assume un peso specifico enorme: non solo per il risultato, ma per l’inerzia emotiva che può generare in vista del ritorno isolano.

Il Bra arriva al playout dopo un campionato complicato, segnato da una classifica spesso in salita e da un rendimento esterno che ha pesato più del previsto, con otto punti conquistati in tutta la stagione. Eppure, nelle ultime settimane, la squadra ha mostrato segnali di compattezza e una maggiore solidità difensiva. Il gruppo ha ritrovato ordine, ha stretto le linee e ha iniziato a concedere meno. È un Bra più maturo, meno frenetico, più consapevole dei propri limiti ma anche delle proprie armi.

La sfida contro la Torres richiede esattamente questo: lucidità, equilibrio e capacità di leggere i momenti. I sardi arrivano allo spareggio dopo una stagione altrettanto tormentata, con una fase offensiva capace di accendersi a fiammate ma con una struttura difensiva che ha spesso sofferto quando messa sotto pressione. Il non aver ottenuto la salvezza all’ultimo turno potrebbe inoltre pesare sulla parte mentale.

Dal punto di vista tattico, al Bra servirà una partita di grande disciplina. Linee strette, aggressività controllata, capacità di sporcare il palleggio avversario e di sfruttare le situazioni da fermo, che in queste sfide pesano come oro. Ma servirà soprattutto la componente emotiva: la fame, la concentrazione, la volontà di non lasciare nulla di intentato. La compagine allenata da mister Nisticò ha dimostrato, nei momenti più difficili, di sapersi compattare. Ora deve farlo ancora una volta, con la stagione che pende da un filo.

Il primo round non assegna la salvezza, ma può indirizzarla in modo decisivo. A Sestri Levante il Bra si gioca molto più di una partita: si gioca la possibilità di scrivere un finale diverso da quello che molti avevano immaginato mesi fa. Sta ai giallorossi trasformare questa occasione in un vantaggio concreto, prima del viaggio in Sardegna che completerà il verdetto.