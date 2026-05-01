L’atleta di Ice Swimming Paolo Chiarino ospite del Panathlon Club Mondovì

Martedì 28 aprile, al ristorante Borsarella di Mondovì, si è svolta una conviviale organizzata dal Panathlon Club Mondovì in collaborazione con il Rotary Club Mondovì, che ha visto come protagonista l’atleta di Ice Swimming Paolo Chiarino. Una serata intensa e affascinante, dedicata alla disciplina del nuoto in acque ghiacciate, raccontata da uno dei suoi interpreti più esperti e riconosciuti a livello internazionale.

Chiarino ha illustrato ai presenti le caratteristiche dell’Ice Swim, una specialità che richiede preparazione fisica e mentale fuori dal comune, capace di unire resistenza, concentrazione e grande determinazione. Tra i momenti più suggestivi del suo intervento, il racconto dell’invito ricevuto dalla Marina russa per partecipare all’attraversamento dello Stretto di Bering: una staffetta di 135 chilometri in acque gelide, impresa che gli è valsa l’ingresso nel Guinness dei Primati.

L’atleta ha poi ripercorso altre esperienze estreme: nuotate tra i ghiacciai, imprese al Polo Nord e al Polo Sud, incontri ravvicinati con un’orca e una foca leopardo, oltre alle numerose traversate affrontate nei mari freddi di mezzo mondo. Tra queste, anche l’attraversamento del Lago di Garda nel senso della lunghezza. Nonostante il curriculum straordinario, Chiarino si è presentato con grande semplicità, qualità che ha conquistato il pubblico.

Particolarmente coinvolgente è stata la descrizione delle sensazioni fisiche provate durante le prove estreme: il gelo immediato su piedi e testa, il dolore iniziale, e soprattutto il momento dell’uscita dall’acqua, quando il corpo deve essere riportato gradualmente alla temperatura normale con asciugamani caldi applicati ogni venti secondi, prima del recupero in sauna.

La serata ha suscitato grande interesse, offrendo l’occasione per conoscere una disciplina ancora poco diffusa ma in forte crescita, che punta a entrare nel programma delle Olimpiadi Invernali. Chiarino ha infine ricordato il suo libro, “Una vita presa a bracciate”, scritto insieme a Guendalina Sibona, in cui racconta le sue avventure e la filosofia che lo guida.