“A piedi nudi nel parco – Sentire la terra”: a Garessio la proiezione del documentario Venire al mondo

La rassegna Cine per la Terra 2026 fa tappa a Garessio con un appuntamento speciale dedicato alla memoria, alla cura e al valore delle storie di vita. Venerdì 8 maggio 2026, alle 15.00, presso l’Opera Pia Garelli, sarà proiettato il documentario “Venire al mondo” di Remo Schellino (52’), nell’ambito dell’iniziativa “A piedi nudi nel parco – Sentire la terra”. L’evento è promosso da ABACUS ODV, che porta il cinema all’interno della casa di riposo, trasformando un luogo di assistenza quotidiana in uno spazio di cultura, emozione e incontro.

Il film, parte di una trilogia dedicata alle tappe fondamentali dell’esistenza, racconta la nascita attraverso le testimonianze delle levatrici, figure centrali nella vita delle comunità del Novecento e del Dopoguerra. “Venire al mondo” restituisce dignità a un mestiere antico, intrecciando memoria personale e memoria collettiva, e riportando alla luce un patrimonio umano che molti ospiti dell’Opera Pia Garelli ricordano ancora da vicino.

La ciclicità della vita emerge con forza nelle immagini del documentario: la nascita come speranza, come filo che unisce generazioni e territori, come gesto che rinnova la continuità dell’esistenza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ABACUS ODV, associazione attiva dal 2016 nella promozione dell’inclusione sociale e del benessere delle persone più fragili. «Portare il cinema in una casa di riposo significa portare cultura, emozione, stimolo cognitivo e relazionale» spiegano dall’associazione. «Venire al mondo parla di relazioni fra generazioni, di vite che si intrecciano, di storie che meritano di essere ascoltate. Esattamente come quelle degli ospiti dell’Opera Pia Garelli».

Alla proiezione sarà presente il regista Remo Schellino, che incontrerà il pubblico al termine del film. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

INFORMAZIONI

Data: venerdì 8 maggio 2026 Orario: 15.00 Luogo: Opera Pia Garelli, Garessio (CN) Film: Venire al mondo di Remo Schellino (52’) Ingresso: libero Ospite: Remo Schellino, regista