Valdieri, il sindaco Giordana incontra l’assessore Riboldi: “Serve chiarezza sul trasferimento dei defunti a cassa aperta”

Il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, ha riportato nuovamente all’attenzione della Regione Piemonte il problema legato al trasferimento dei defunti a cassa aperta presso le Case di Riposo, una questione che negli ultimi mesi ha generato forte preoccupazione nelle comunità montane.

Lunedì 27 aprile, Giordana ha incontrato l’assessore regionale alla Sanità Riboldi nella sede della Regione Piemonte, illustrando come la recente comunicazione esplicativa emessa dagli uffici sanitari – basata sulla Legge Regionale 9/2025 – renda di fatto quasi impossibile applicare la norma. Il nodo principale riguarda l’impossibilità di trasferire, a cofano aperto, le salme di persone decedute in abitazioni private o fuori Comune verso RSA o Case di Riposo, pratica che fino a oggi ha rappresentato un momento importante per molte famiglie.

Il sindaco ha sottolineato come tale interpretazione rischi di creare gravi disagi a nuclei familiari già provati dal lutto, privandoli di un ultimo saluto nel luogo dove il proprio caro ha vissuto gli ultimi anni. L’assessore Riboldi ha manifestato la volontà di approfondire la questione e di individuare una soluzione che possa ristabilire chiarezza e sostenibilità applicativa.

Giordana ha evidenziato come, nelle aree montane, questo ulteriore ostacolo rischi di rappresentare un nuovo passo verso la desertificazione dei servizi: «Dopo aver perso molti presidi essenziali, ora la montagna potrebbe trovarsi a dover “sfrattare” anche i defunti per l’ultimo addio, trasformando un diritto in un problema di logistica fuori Comune».

Il primo cittadino attende ora le valutazioni della Regione: «Può sembrare una questione marginale, ma le richieste che riceviamo sono numerose. È necessario fare chiarezza per tutelare le famiglie e il rispetto dovuto ai loro cari».