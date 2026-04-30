Asti-Cuneo, apertura ufficiale «Opera finita, ora completarla»

Nessun nastro da tagliare: al centro della scena un maxischermo poi, come a teatro, un tendone digitale si apre e lascia spazio alla realtà, la live cam sulle quattro corsie dell’Asti-Cuneo con le auto già in movimento. Attorno, un tripudio di fasce tricolori – sindaci da tutta la provincia, amministratori, imprese, lavoratori – a segnare non solo un’inaugurazione ma la fine di una lunga attesa. È in questa immagine che si condensa il senso della giornata, tra memoria di un’incompiuta e consapevolezza di aver trasformato una promessa in infrastruttura reale. Bernardo Magrì, amministratore delegato di Astm, rivendica il percorso: «Abbiamo mantenuto le promesse, anche se non tutti ci credevano». Un risultato che pesa anche alla luce dei numeri dello studio di Confindustria Cuneo: 325 milioni di euro il costo del “non fare”, oltre un miliardo di impatto mancato sull’economia locale. Tra gli amministratori locali, il tono è insieme simbolico e concreto. Claudio Bogetti, sindaco di Cherasco, parla di identità restituita: «La nostra città smette di essere nota per il moncone incompiuto e torna a parlare attraverso le sue eccellenze», mentre Vincenzo Nosenzo, vicepresidente della Provincia di Asti, sottolinea come l’opera «offra credibilità per future infrastrutture». Sul piano dei dati, Luca Robaldo, presidente Provincia di Cuneo, evidenzia il calo dei mezzi pesanti sulla Sp7, da 15.600 a 9mila, segno che Cuneo «non è più isolata», ma richiama i 3.119 chilometri di strade provinciali e la necessità di attenzione sulla viabilità secondaria: «abbiamo bisogno di grande attenzione su quella che viene definita viabilità secondaria, perché è lì che si gioca la qualità dei collegamenti quotidiani». Ed è qui che l’inaugurazione cambia significato. L’A33 è la dorsale, ma senza opere complementari rischia di restare incompleta. Il nodo è soprattutto albese: la tangenziale, oggi parte integrante dell’autostrada, è ancora da adeguare secondo gli accordi del 2012; la Sp7 verso l’ospedale di Verduno va potenziata; il terzo ponte sul Tanaro è considerato decisivo per decongestionare il traffico e migliorare i collegamenti con l’Alta Langa. Interventi attesi e oggi rivendicati con forza dal territorio: senza, l’autostrada rischia di restare “monca” e di non esprimere pienamente il suo potenziale economico e logistico. Il mondo produttivo lo ribadisce: Alberto Biraghi, vicepresidente Confindustria Cuneo, parla di «un grande successo non solo per l’industria ma per tutti i settori produttivi della provincia, che oggi dimostra di saper fare sistema», ma come punto di partenza; l’imprenditore Valter Lannutti richiama la concretezza di chi usa queste strade, ricordando i 100mila passaggi annui e chiedendosi «se il problema siano i camion o piuttosto l’assenza di strade adeguate», indicando nel Mercantour «un’opera fattibile e decisiva per migliorare ulteriormente i collegamenti». Anche sul piano politico cresce la pressione per tempi e risorse certe. A tenere insieme visione e percorso è Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: «Abbiamo eliminato una ferita dal nostro corpo, oggi possiamo essere orgogliosi del lavoro fatto, frutto di anni di impegno, passaggi complessi e decisioni non scontate». Nel finale, Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, tiene insieme «soddisfazione e preoccupazione», ringraziando amministratori, imprese e lavoratori, ma rilanciando: «La domanda che un amministratore dovrebbe farsi è quanto costa non avere collegamenti efficaci e garantiti». L’opera è reale. Ma il punto, ora, è completarla davvero.