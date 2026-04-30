A Saluzzo per conoscere la realtà dei minori stranieri non accompagnati

Conoscere la realtà dei minori stranieri non accompagnati in Piemonte, la rete di servizi territoriali che li supporta e il ruolo dei tutori volontari nell’accompagnarli verso la vita adulta e l’autonomia. È quanto si propone l’incontro formativo che si terrà venerdì 8 maggio alle 17.30 nella Sala degli Specchi della Casa della partecipazione “Il Quartiere” di via Montebello 1, a Saluzzo (Cn).

L’evento è promosso dall’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con il la Città di Saluzzo, il consorzio Monviso solidale e l’Associazione Tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

“Nel 2025 – dichiara il Garante regionale Giovanni Ravalli – i minori stranieri non accompagnati accolti o anche solo transitati sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta sono stati 725. Il Tribunale dei minori ha emesso 675 provvedimenti di tutela, di cui 253 assegnati a Comuni o consorzi socioassistenziali e 422 a tutori volontari”.

“Il Piemonte – sottolinea ancora il Garante – è tra le Regioni più virtuose nell’accoglienza di Msna, se si pensa che le tutele volontarie sono passate dal 47% del 2024 al 63% del 2025, a testimonianza di una sempre maggior sensibilità al tema da parte della cittadinanza. L’obiettivo è arrivare ad affiancare un tutore volontario a ogni Msna che vive in Piemonte”.

Con Ravalli intervengono all’incontro l’assessora alle Politiche sociali di Saluzzo Fiammetta Rosso, l’assistente sociale del Consorzio Monviso solidale Elena Sordella e Ilaria Gritti dell’Ufficio del Garante. Saranno inoltre proposti esperienze e racconti di tutori volontari e indicazioni su come diventarlo.

“Per non abbassare la guardia sul tema – conclude Ravalli – abbiamo in programma altri incontri: il 19 maggio ad Alessandria, il 22 a Biella e il 4 giugno a Novara”.