Volley Savigliano: il punto del Settore Giovanile

Settimana ricca di impegni e soddisfazioni per il settore giovanile del Volley Savigliano, tra convocazioni di prestigio e importanti appuntamenti di campionato.

Grande orgoglio per la società: è arrivata, infatti, la convocazione per Geremia Mondino al Club Piemonte. L’atleta, classe 2010, rientra tra i 16 selezionati e sarà impegnato sabato 25 aprile presso il Centro Polifunzionale di Foglizzo. Mondino è inoltre uno dei soli tre atleti della provincia di Cuneo presenti nel gruppo, insieme ad Andrea Revelli e Andrea Turkaj del Cuneo Volley.

Serie D

Trasferta impegnativa contro il Torino Volley Nextgen, quarta forza del campionato per la squadra di Serie D, che parte nel migliore dei modi conquistando il primo set. Dal secondo parziale, però, gli avversari alzano il livello di gioco e sfruttano tutte le loro risorse, mentre i saviglianesi calano, cedendo nettamente nei set successivi.

Ora l’attenzione è rivolta agli ultimi due turni di campionato, fondamentali per mantenere il vantaggio sulla Lab Travel Cuneo Volley, distante solo due punti e reduce da una vittoria a sorpresa contro Genola.

Prossimo appuntamento sabato 2 maggio alle ore 18.30 a Racconigi contro il Volley San Paolo.

Under 15

Ottima prestazione per l’Under 15, impegnata contro un avversario come Mercatò Alba, rinforzato da elementi provenienti dall’Under 17. I ragazzi del Volley Savigliano non si lasciano intimidire e disputano una gara di alto livello, lottando punto a punto fino al tie-break, perso di poco.

Da sottolineare in particolare la qualità espressa nel secondo e terzo set, dove emerge chiaramente la crescita tecnica del gruppo. Tutti gli atleti hanno dato il loro contributo, confermando un percorso di miglioramento costante e ancora ampi margini di crescita.

Under 13 (3vs3)

L’ultimo concentramento territoriale Under 13 3vs3, disputato a Boves, regala al Volley Savigliano il 6° e il 10° posto nella classifica finale territoriale e soprattutto la qualificazione alla finale regionale per la Caula Falegnameria, in programma a Vercelli venerdì 1 maggio.

La tensione e l’orario mattutino hanno inciso sulla prestazione, con entrambe le formazioni sconfitte 3-0 dalla Virtus Bianca e 2-1 dalla Virtus Rossa. Nonostante i risultati, la società esprime grande soddisfazione per la crescita tecnica e caratteriale dimostrata dagli atleti durante la stagione.

Il lavoro prosegue in palestra, con entusiasmo e determinazione, per continuare a migliorare e affrontare al meglio i prossimi impegni.

I risultati del weekend del 25-26 aprile

Serie D

Torino Volley Nextgen 3

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 1

(23-25 25-16 25-7 25-12)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Marassi, Mondino, Giordana, Negro, Fissolo, Gallo, Giordana, Uka Gemma, La Corte. Liberi: Iemma, Ballario. Allenatore: Piovano. Dirigente: Capello.

Under 15 (9°-10° posto)

Unipolsai Mellano Cristiano 2

Mercato Alba 3

(16-25 25-23 25-19 14-25 10-15)

Unipolsai Mellano Cristiano: D’Amelio, Cambiano, Catanzariti, Bosio, Pirra, Gandolfo, Novaresio, Isoardi, Isoardi, Gosmar. Allenatori: Sankara, Fundone.

Under 13 (3vs3)

Falegnameria Caula: Piovano, Barbero, Milani, Moustadir, Dominici

Carrozzeria Longo: Chiaramello, Scaglia, Sacco, Giovenale, Andriano

Coach: Boscolo, Gallo.