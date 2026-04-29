Quinta Esibizione Terre Cuneesi 2026: a Saluzzo il fascino delle supercar incontra il centro storico

Domenica 10 maggio 2026, la città di Saluzzo (CN) ospiterà la 5ª Esibizione Terre Cuneesi, evento dedicato al mondo dell’automobile che negli anni si è affermato come uno dei principali appuntamenti per appassionati e curiosi in Piemonte.

Organizzata da Cv Sc Events A.S.D., la manifestazione porta nel cuore della città il meglio del panorama automobilistico, con una selezione di auto storiche, sportive e supercar, creando un connubio unico tra design automobilistico e patrimonio urbano.

Supercar e design nel cuore di Saluzzo

Il valore distintivo dell’evento è l’incontro tra due forme di eccellenza: da un lato il design delle vetture, espressione dell’ingegneria e dello stile automobilistico internazionale; dall’altro il fascino del centro storico di Saluzzo, che diventa una vera e propria cornice espositiva a cielo aperto.

Le auto non saranno semplicemente esposte, ma inserite in un contesto che ne esalta linee, dettagli e storia, trasformando Corso Italia in un percorso visivo di grande impatto.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno supercar moderne, auto sportive e modelli storici, offrendo al pubblico un viaggio attraverso epoche, tecnologie e stili differenti.

Il format Terre Cuneesi

Il progetto “Terre Cuneesi” nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio della Provincia di Cuneo attraverso eventi che uniscono passione per i motori e promozione locale.

Le vetture diventano così ambasciatrici di un territorio, attraversando strade panoramiche e borghi caratteristici, portando movimento, turismo e interesse nei centri coinvolti.

Programma della giornata

La manifestazione si svolgerà dalle 08:00 alle 17:00 con il seguente programma:

Ore 08:00 – Arrivo equipaggi per il giro panoramico

Ore 09:20 – Partenza primo gruppo

Ore 09:30 – Apertura esposizione al pubblico

Ore 09:40 – Partenza secondo gruppo

Ore 17:00 – Conclusione evento

Per tutta la giornata sarà possibile visitare l’area espositiva con ingresso gratuito.

Giro panoramico tra le Terre Cuneesi

Uno dei momenti più attesi è il giro panoramico guidato, un percorso di circa 65/70 km che accompagnerà gli equipaggi tra alcune delle strade più suggestive del territorio.

Un’esperienza pensata non solo per il piacere di guida, ma anche per valorizzare il paesaggio e la cultura locale.

Un evento per pubblico e appassionati

La 5ª Esibizione Terre Cuneesi è pensata per un pubblico ampio:

Appassionati di motori e collezionisti

Famiglie e visitatori

Fotografi e content creator

Durante la giornata saranno presenti fotografi ufficiali e attività dedicate, tra cui un simulatore di guida professionale.

Partecipazione e iscrizioni

La partecipazione all’evento è gratuita per il pubblico.

Per gli equipaggi è prevista iscrizione obbligatoria con diverse formule, tra cui esposizione, giro panoramico e pranzo convenzionato.

I posti sono limitati.

Link iscrizione:

https://form.jotform.com/261134069694058