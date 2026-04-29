Ciclismo, EPT presenta i suoi eventi nella “Granda” al Grattacielo della Regione Piemonte (VIDEO)

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 aprile , nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte, la presentazione ufficiale degli eventi sportivi 2026 promossi da EPT – Eventi Persone Territorio. Un appuntamento che ha riunito istituzioni regionali, amministratori locali, rappresentanti del mondo sportivo e partner territoriali per illustrare tre grandi manifestazioni che nel 2026 porteranno in Piemonte migliaia di appassionati e un’importante visibilità internazionale: L’Étape Piemonte by Tour de France, L’Étape Mondovì by Tour de France e il Gran Finale del Giro d’Italia Women.

Un’occasione che conferma la strategia regionale di utilizzare lo sport come motore di promozione, attrattività e valorizzazione del territorio, in un anno che vedrà il Piemonte protagonista di appuntamenti di richiamo mondiale.

Alla presentazione, moderata dal giornalista Paolo Viberti, sono intervenuti l’assessore regionale Paolo Bongioanni, l’assessore Marco Gallo, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Graglia, il consigliere provinciale Pietro Danna, il presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto, il vicepresidente ATL del Cuneese Mariano Occelli, il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino, l’assessore allo Sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria, Silvia Merlo per la Fondazione Ospedale di Cuneo, il presidente di EPT Flavio Borgna, il vicepresidente nazionale ACSI Emiliano Borgna, Théophille Rallet per A.S.O. / L’Étape by Tour de France, Matteo Mursia per RCS Sport & Events e l’ambassador L’Étape Italy Claudio Chiappucci.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dettagli delle tre manifestazioni. L’Étape Piemonte by Tour de France (31 maggio) e L’Étape Mondovì by Tour de France (20 settembre) porteranno nel Cuneese due granfondo ufficiali legate al marchio più iconico del ciclismo mondiale, con percorsi immersi nelle Alpi Marittime e nelle colline monregalesi. Il Gran Finale del Giro d’Italia Women, in programma a Saluzzo il 7 giugno, rappresenterà invece uno dei momenti più attesi della stagione del ciclismo femminile, con un arrivo di tappa che promette grande partecipazione e un forte impatto mediatico.

Gli interventi istituzionali hanno sottolineato come questi eventi non siano soltanto appuntamenti sportivi, ma strumenti strategici per raccontare il Piemonte ed in particolare il Cuneese, valorizzarne le eccellenze, sostenere il turismo e generare ricadute economiche diffuse. Un lavoro di squadra che coinvolge enti pubblici, associazioni, realtà sportive, operatori turistici e partner privati, con l’obiettivo comune di consolidare il ruolo della regione come territorio ideale per lo sport outdoor e per i grandi eventi.

La presentazione di oggi segna dunque l’avvio ufficiale del percorso verso il 2026, un anno che si preannuncia ricco di appuntamenti capaci di unire sport, territorio e comunità, rafforzando l’immagine del Piemonte in Italia e all’estero.