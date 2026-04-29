Ciclismo e provincia di Cuneo, binomio vincente: presentati gli eventi su due ruote firmati EPT

La sala trasparenza del Grattacielo Regione Piemonte di Torino ha ospitato, mercoledì 29 aprile, la presentazione ufficiale di tre grandi eventi a due ruote in provincia di Cuneo griffati EPT: L’Étape Piemonte by Tour de France, L’Étape Mondovì by Tour de France e Il Gran Finale del Giro d’Italia Women.

Un parterre ampio e qualificato ha animato l’incontro dedicato ai grandi eventi sportivi e alla promozione del territorio, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali ed esponenti del mondo sportivo e organizzativo.

A fare gli onori di casa, con il giornalista sportivo Paolo Viberti, è stato l’assessore regionale Paolo Bongioanni, che, tra le altre cose, ha dato il grande annuncio: “La provincia di Cuneo ospiterà i Campionati italiani assoluti di ciclismo, dal 25 al 27 giugno 2026”.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla valorizzazione turistica del territorio, con l’intervento di Silvio Carletto, presidente di Visit Piemonte, e di Mariano Occelli, vicepresidente dell’ATL del Cuneese.

Spazio poi alle parole di Flavio Borgna di EPT, ente promotore, che si è concentrato sulle tre parole chiave che costituiscono l’acronimo: Eventi, Persone e Territorio, tutti al centro di questi eventi.

Non sono mancate le voci dei territori direttamente coinvolti: sono intervenuti infatti il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino, l’assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno e il sindaco di Saluzzo Franco Demaria, che ha posto l’accento sulla rilevanza dell’arrivo del Giro Women a Saluzzo, con la tappa conclusiva che parte e arriva proprio dalla città del Marchesato.

A completare il quadro, anche il contributo di enti che contribuiranno alla buona riuscita dell’evento: Massimo Silumbra per la Fondazione Ospedale di Cuneo, ed Emiliano Borgna, vicepresidente nazionale Acsi.

Sul fronte degli organizzatori e dei grandi eventi sportivi internazionali ha parlato Théophille Rallet, rappresentante di A.S.O. per L’Étape by Tour de France, e Matteo Mursia, in rappresentanza di RCS Sport & Events.

A chiudere, una presenza d’eccezione: l’ex campione e oggi ambassador Claudio Chiappucci, volto simbolo del ciclismo italiano e internazionale, che ha portato la sua esperienza e il suo legame con il territorio, lasciando spazio anche al ciclismo che fu e che vedeva i corridori italiani grandi protagonisti. In platea anche il campione olimpico di marcia Mauro Damilano, in rappresentanza della Fondazione Crc.