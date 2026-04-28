Alba festeggia la Giornata dell’Europa

Le torri medievali e il palazzo comunale di piazza Risorgimento si illuminano di blu e giallo il 9 maggio nella Giornata dell’Europa.

I colori della bandiera sui monumenti di Alba ricordano la “Dichiarazione Schuman” del 9 maggio 1950, che pose le fondamenta per l’Unione Europea.

«Celebrare in qualche modo la Giornata dell’Europa è importante, tanto più in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo oggi – Dichiara il Sindaco di Alba, Alberto Gatto – Non dimentichiamo, infatti, che essere Europa non è scontato: per secoli la guerra ha dominato il continente, fino a quando, tra le macerie della Seconda guerra mondiale, è germogliata l’idea di Unione, democrazia e soprattutto pace tra i popoli europei.

Celebrare il 9 maggio significa ricordarci che, pur con i suoi limiti, l’Europa ha saputo fare molto bene una cosa essenziale: garantire la pace. Questo pensiero deve essere al tempo stesso un monito e uno stimolo, soprattutto in un momento in cui, in altre parti del mondo, le divisioni sembrano prevalere sulle unioni.

Un monito a preservare quanto di buono è stato costruito e uno stimolo a non accontentarci, ma anzi a rafforzare sempre di più i valori fondanti dell’Unione Europea.»

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo, settore Patrimonio, Servizio Sportello Europa e Sviluppo del Territorio che gestisce il Centro Europe Direct – Cuneo Piemonte – Area Sud Ovest e intende ricordare che l’Europa non è solo un’istituzione, ma un progetto condiviso che vive in ogni Comune.

I Centri Europe Direct hanno l’obiettivo di rendere l’Europa più accessibile ai cittadini, offrendo informazioni e opportunità di partecipazione.

c.s.