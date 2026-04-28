A Montà d’Alba grande partecipazione per la marcia alpina di regolarità “4 passi nel Roero”

Domenica 26 aprile Montà d’Alba ha ospitato la tradizionale gara di marcia alpina di regolarità “4 passi nel Roero”, memorial Sergio Falco e Mauro Giancarlo, organizzata dal gruppo Naturaltrek in collaborazione con gli Alpini di Santo Stefano Roero e Montà. La competizione, patrocinata dalla Federazione Italiana Escursionismo, era valida come prova unica del campionato piemontese e come prima tappa del Trofeo ANA a coppie.

L’edizione 2026 ha registrato un nuovo successo, con un’ampia partecipazione di atleti provenienti da tutto il Piemonte e una forte presenza di penne nere impegnate nelle categorie sportive ANA e FIE. Numerose anche le autorità intervenute: rappresentanti della FIE, dell’ANA di Cuneo e Torino e le istituzioni locali, tra cui la sindaca Giuseppina Facco.

Molto sentita, come ogni anno, la cerimonia alla Croce Luminosa, momento di raccoglimento dedicato al ricordo dei caduti, che unisce sport, memoria e spirito alpino.

La “4 passi nel Roero” si conferma un appuntamento centrale per gli appassionati della marcia alpina di regolarità, capace di coniugare agonismo, tradizione e solidarietà: anche quest’anno, infatti, il ricavato è stato devoluto alla Croce Luminosa.

Un plauso va agli organizzatori di Naturaltrek e alle penne nere per la perfetta riuscita dell’evento. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno con l’edizione 2027.