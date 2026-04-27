Tuffi: Timbretti e Meliadò quinti nel sincro agli Assoluti Enel

Gran finale con lo spettacolo del sincro. Gli Open Enel di tuffi si chiudono con le finali della piattaforma e del trampolino sincro: cinque coppie dai 10 e nove dai 3 metri. In gara ci sono anche le reginette azzurre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini – le eredi della coppia d’oro dei tre metri sincro Tania Cagnotto-Francesca Dallapè – quarte agli europei di Antalya e quinte ai mondiali di Singapore lo scorso anno, 23 anni Chiara, allenata da Tommaso Marconi per Fiamme Gialle e MR Sport F.lli Marconi e 20 da poco compiuti Elisa, seguita da Benedetta Molaioli per Fiamme Gialle e CC Aniene. Eseguono tutti tuffi carpiati: ordinario indietro (46.80) e tuffo rovesciato (48.60) in apertura, poi doppio e mezzo avanti con un avvitamento (63.90), triplo e mezzo avanti (62.31) e doppio e mezzo ritornato (63.90). Vincono con 285.51 punti.

Maggiore equilibrio nei tre metri sincronizzati maschili dove tre coppie partivano con le stesse possibilità, a cui si aggiungevano gli spagnoli Max Linan Canela e Juan Pablo Cortes Zapata ad insidiare il podio Open. Alla fine vincono Matteo Santoro (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) e Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) con 432.15 punti e 21.60 di vantaggio sui due capitani azzurri . Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) – Giovanni Tocci (Esercito / AQA Cosenza). Terzi gli spagnoli (358.11) nella Open e Valerio Mosca (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) – Matteo Cafiero (Fiamme Oro / Can Milano) nella classifica nazionale con 355.33.

Sono quinti i piemontesi Eduard Tibretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006) e Noah Meliado’ chiudendo la gara con un punteggio complessivo di 283,23.

Nella mattinata di gare è andato in scena l’ultimo slot di esibizioni per gli studenti dello contest SchoolVision: ad esibirsi nell’ultima giornata sono stati i ragazzi della band Shpettacloh in rappresentanza dell’istituto Galfer e in chiusura la solista Luna in rappresentanza dell’Istituto Passoni.

A premiare atleti e società è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte on. Claudia Porchietto, insieme al presidente del CONI regionale Stefano Mossino e al presidente del Comitato Regionale FIN Piemonte Gianluca Albonico.

c.s.