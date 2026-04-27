A Beinette la presentazione del romanzo “Bussa tre volte” di Riccardo Romagnoli

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21, la Biblioteca di Beinette ospiterà la presentazione del romanzo “Bussa tre volte” di Riccardo Romagnoli, organizzata dall’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale Gli amici di Jim Bandana e con il patrocinio del Comune di Beinette.

Il libro, edito da Nerosubianco nel 2025, segna l’esordio letterario dell’autore e introduce il lettore nelle indagini del capitano Alfredo Miccichelli, detto Miccia, affiancato dal collega Ivan. La vicenda si sviluppa tra la Liguria e il confine con le Alpi Marittime cuneesi, in un intreccio di depistaggi, ricerche e dettagli che costruiscono un giallo avvincente e ricco di tensione narrativa.

La serata si terrà presso la Biblioteca di Beinette, in via Gauberti 15. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni: • email: [email protected] • telefono: 0171 384857