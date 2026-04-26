Tuffi: Eduard Timbretti è decimo dal trampolino agli Assoluti Enel

Si chiude la seconda giornata del Campionato Italiano Assoluto Enel Open, alla Piscina Stadio Monumentale arriva la prima medaglia piemontese! Nella finale del trampolino da 1m sale sul terzo gradino del podio l’eroina di casa Matilde Borello, allenata da Claudio Leone per la Blu 2006, con 236.65 punti. Nel Trampolino da 3m è terzo Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006) chiude in decima posizione col punteggio complessivo di 323,35.

Alla Monumentale di Torino è festa doppia. Lo sport e la storia del nostro Paese si fondono insieme in un binomio essenziale, di cui non si può fare a meno. Nel giorno della Festa della Liberazione, in cui si celebra l’anniversario del 25 aprile 1945, quando fu proclamata l’insurrezione di tutti i territori nazionali ancora occupati e di fatto la Liberazione d’Italia, gli Assoluti Enel si fermano per alcuni minuti, la piscina si trasforma in teatro e prima delle finali tutti insieme festeggiamo l’Italia.

La cantante milanese Calìa, già corista di artisti famosi come Olly, Madame e Alfa, nello staff del cerimoniale di Milano Cortina 2026, intona l’Inno di Mameli; i militari del 34° Distaccamento Aviazione Esercito, comandati dal Ten. Col. Gianluca Costantino, eseguono l’alza bandiera.

Tutti in piedi a cantare e applaudire l’iniziativa della Federazione Italiana Nuoto e del suo Comitato Regionale Piemonte. Tra le personalità intervenute il presidente della FIN Piemonte Gianluca Albonico, la Vice Presidente del CONI regionale Isabella Dalbesio e in rappresentanza per la Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino anche il Ten.Col. Pasquale Maltese.

Il programma musicale prosegue anche oggi, sempre a cura di School Vision Torino, con nuove esibizioni che accompagnano il pubblico tra una gara e l’altra. Sul palco Francesca Tarquilio (Liceo Cavour), Jodie (Convitto), Ilaria Capaldo (Einstein) e Matteo Lesioba (Einstein), pronti a portare energia e talento nella cornice della Monumentale.

c.s.